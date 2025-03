Odkryli wiekowy posąg w Angkor. Pasuje do głowy znalezionej w 1927 r.

Archeolodzy odkopali na terenie starożytnego kompleksu świątynnego Angkor tors posągu Buddy. Co ciekawe, idealnie pasuje on do głowy odnalezionej w tym samym miejscu prawie sto lat temu.