Po 70 latach rozwiązali tajemnicę niezwykłego neandertalskiego grobu

W latach 1950-1960 na północnym obszarze Iraku odkryto jeden z najbardziej niezwykłych neandertalskich pochówków, jaki widział świat. Zyskał on nawet swój przydomek: „kwiatowy grób”. Swoją nazwę zawdzięcza bardzo dużej ilości pyłku kwiatów, który został znaleziony w grobie. Skąd się tam wziął? Czy był to specjalny, nieznany prehistoryczny rytuał pogrzebowy, czy coś zupełnie innego? Nowe badania mogą to wyjaśnić.

Zdjęcie Naukowcy wyjaśniają 70-letnią zagadkę jednego z najbardziej fascynujących neandertalskich grobów / Twitter: IFLScience, credit: C.O. Hunt; Hunt et al, Journal of Archaeological Science 2023 (CC BY 4.0) / 123RF/PICSEL