Po prawie 100 latach ujawniono niezwykłe rzymskie freski. Co przedstawiają?

Starożytne dzieła sztuki, przedstawiają postacie z mitologii greckiej, rośliny, zwierzęta i inne barwne sceny co oferuje unikalne spojrzenie na historię i kulturę tego regionu w czasach rzymskich. Grobowce, które mają ponad 1700 lat, zostały odkryte niedaleko portu w Aszkelonie i wkrótce, po dziesiątkach lat będą udostępnione zwiedzającym.

Grobowce odkryto w latach 30. XX wieku i niedawno poddano konserwacji. Znajdują się one w nowo utworzonym parku, który otoczony jest nowoczesnymi wieżowcami mieszkalnymi. Jest to część szerszej inicjatywy, realizowanej przez miasto. Ma ona na celu włączenie historycznych skarbów miasta do przestrzeni publicznych, aby mieszkańcy i turyści mieli bezpośredni dostęp do starożytnej przeszłości.

Reklama

Grobowce ozdobiono licznymi freskami

Jeden z grobowców, datowany na początek IV wieku n.e., został odkryty przez brytyjską ekspedycję niemal 100 lat temu i składa się z sali z czterema kamiennymi sarkofagami. Jego ściany zdobią bardzo szczegółowe freski, przedstawiające m.in. Ceres — rzymską boginię ziemi i zbóż, oraz inne postacie mitologiczne, takie jak nimfy z wieńcami z lotosu, czy Meduzę — gorgonę, której spojrzenie zamieniało w kamień.

Drugi grobowiec, pochodzący z II wieku n.e., został natomiast przeniesiony do parku w latach 90, w celu jego ochrony. Centralna sala tego grobowca również jest bogato zdobiona kolorowymi freskami przedstawiającymi ludzkie postacie i naturę w postaci m.in. ptaków. W grobowcu odnaleziono też ołowiane trumny zdobione misternymi wzorami.

Konserwacja tych starożytnych dzieł była niezwykle złożonym i wymagającym procesem. Jak wyjaśnia Mark Abrahami, szef zespołu konserwatorów — wilgotny klimat Izraela stanowił spore zagrożenie dla starożytnych malowideł. Ekspozycja wnętrza grobowców na powietrze i wilgoć przez ostatnie dziesięciolecia, spowodowała blaknięcie i niszczenie fresków.

To nie jedyne takie miejsce w Aszkelonie

Otwarcie tych grobowców do zwiedzania jest częścią większej inicjatywy miasta Aszkelon, mającej na celu zachowanie miejskiej historii. W ostatnich latach przekształcono liczne zaniedbane historyczne obszary w tętniące życiem przestrzenie publiczne.

Jednym z najciekawszych jest duży park, w którego środku znajduje się rzymskie "centrum" rzemieślnicze z tłoczniami wina, prasami do oliwek i łaźnią. Inne, mniejsze projekty, to m.in. starożytna mozaika obok placu zabaw oraz ekspozycja znalezisk archeologicznych wzdłuż jednego z bulwarów miasta.

***

Bądź na bieżąco i zostań jednym z 90 tys. obserwujących nasz fanpage - polub Geekweek na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!

***

Co myślisz o pracy redakcji Geekweeka? Oceń nas! Twoje zdanie ma dla nas znaczenie.