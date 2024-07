Podwodne badania ujawniły tajemnicze starożytne konstrukcje wojskowe

Port z okresu rzymskiego znajduje się w starożytnym mieście Parion w pobliżu wioski Kemer w Turcji. Pochodzenie nazwy dawnego miasta nie jest jasne. Badacze wskazują, że może być to uczczenie imienia Parysa, księcia Troi.

Pradawne miasto było największym ośrodkiem miejskim w regionie z okresu rzymskiego. Oszacowano, że zabudowania mieściły się na obszarze o średnicy aż 4 km. Według podań istniał tutaj ważny strategicznie port, teraz udało się go odnaleźć.

Pradawne miasto przez tysiące lat skrywało wyjątkową tajemnicę

Badania archeologiczne prowadzone w mieście Parion trwają już od 20 lat. Jak mówi kierownik wykopalisk profesor Vedat Keleş: - Ten port, w porównaniu z portem południowym, który służył jako port handlowy, jest nieco mniejszy i wypełniony aluwiami naniesionymi przez rzekę przepływającą przez miasto. Parion był kolonią legionową, więc istnieje możliwość, że ten port mógł być portem wojskowym.

W tym sezonie archeologicznym archeolodzy po raz pierwszy zeszli pod wodę, by odkryć kolejne tajemnice starożytnego miasta i od razu natknęli się na niezwykłe ruiny.

Keleş stwierdził: - To dla nas ważny powód do dumy. Myślę, że wykonane prace w Parionie odegrały w ciągu ostatnich 20 lat swoją rolę w zakresie wykopalisk, restauracji-konserwacji, publikacji i szkoleń naukowców. W tym roku rozpoczęliśmy badania podwodne. Jak wszyscy wiemy, Parion jest ważnym miastem portowym w północnej Troadzie. Wiedzieliśmy już, że mamy port południowy. Wspominają o tym starożytne źródła. Myśleliśmy, że mógłby tam być też port północny. Ale to zawsze był znak zapytania w naszych głowach. Po badaniach podwodnych ustaliliśmy, że to miejsce jest jednocześnie portem.

W kolejnych miesiącach archeolodzy mają nadal badać podwodne ruiny. Jednocześnie badacze wskazują, że intensywne prace archeologiczne są przeprowadzane także na obszarze dawnego teatru oraz na agorze. Analizy ujawniły, że pod sceną teatru znajdują się jeszcze starsze mury miejskie. Wskazuje to, że w pewnym momencie całe miasto przeszło gruntowną urbanistyczną metamorfozę, nie wiadomo co było powodem tak drastycznych zmian.

Ponadto stwierdzono, że odkryte fragmenty starożytnego miasta odznaczają się wysokim stopniem zniszczenia, przez co prace wykopaliskowe są znacznie utrudnione. Profesor Keleş apeluje jednocześnie do władz lokalnych o wsparcie w postaci siły roboczej, dzięki której wyjątkowe prace będą mogły być prowadzone w sposób ciągły.