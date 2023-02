Polowanie przy pomocy łuku jest starsze, niż nam się wydawało

Dawid Szafraniak Historia

Gatunek Homo Sapiens przybył do Europy dość dawno temu. Okazuje się, że nasi przodkowie byli wyposażeni w nie tylko swoiste narzędzia, ale i łuki. Sztuka operowania bronią dystansową mogła pojawić się na naszym kontynencie dość dawno temu — wcześniej, niż się to komukolwiek do tej pory wydawało.

Zdjęcie Łucznictwo towarzyszy człowiekowi od dawna. / OLI SCARFF/AFP/East News / East News