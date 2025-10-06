Flota, zwana także "Flotą Srebrną", składała się z 12 hiszpańskich okrętów przewożących złoto, srebro i cenne towary z kolonii w Meksyku, Peru i Boliwii. Pod koniec lipca 1715 roku potężny huragan uderzył w konwój u wybrzeży Florydy, zatapiając 11 jednostek i rozrzucając ich ładunki po oceanie. Katastrofa pochłonęła życie wielu osób i kosztowności o wartości szacowanej przez historyków na nawet 400 mln dolarów - nic dziwnego, że poszukiwacze od lat polują na ten skarb.

Huragan, który pogrążył imperium

I wygląda na to, że udało się to firmie 1715 Fleet - Queens Jewels, która od lat prowadzi poszukiwania "zaginionych" bogactw Hiszpanii. W ramach ostatniej akcji udało się wydobyć z dna morskiego skarb, który obejmuje ponad 1000 srebrnych monet, pięć złotych i kilka rzadkich złotych artefaktów. Większość monet zachowała daty i znaki mennicze, co pozwala zidentyfikować ich pochodzenie z hiszpańskich mennic kolonialnych. Eksperci sugerują, że skarb pochodził z jednej skrzyni, która rozpadła się podczas zatonięcia statku.

Wybrzeże Skarbów odsłania sekrety

Monety znaleziono na tzw. Treasure Coast, od lat kojarzonym z wrakami Floty Skarbów. Nowoczesne operacje wydobywcze, w tym te prowadzone przez Queens Jewels, odbywają się tam pod ścisłym nadzorem władz i zgodnie z wytycznymi archeologicznymi. Każdy artefakt jest dokumentowany, a następnie zabezpieczany przez ekspertów, by cieszył kolejne pokolenia.

Bo choć rynkowa wartość monet jest wysoka, badacze podkreślają, że prawdziwa wartość tkwi w ich wkładzie w wiedzę historyczną. Każda moneta to materialny ślad epoki hiszpańskiego imperium, ukazujący realia handlu i transportu wczesnego XVIII wieku. Część odzyskanych przedmiotów już przygotowywana jest do ekspozycji w muzeach, aby odwiedzający mogli zobaczyć "na żywo" fragment historii, która przez ponad 300 lat spoczywała na dnie oceanu.

Jak mówił Sal Guttuso, dyrektor operacyjny 1715 Fleet Queens Jewels, cytowany przez stację NBC News: "To odkrycie dotyczy nie tylko samego skarbu, ale także historii, którą opowiada. Każda moneta to kawałek historii, namacalna więź z ludźmi, którzy żyli, pracowali i żeglowali w okresie Złotego Wieku Imperium Hiszpańskiego. Znalezienie 1000 z nich w jednym miejscu jest rzadkie i niezwykłe".

