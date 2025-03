Prawie kompletny szkielet "dziecka z Lapedo" został odkryty 27 lat temu na stanowisku archeologicznym Lagar Velho w portugalskiej dolinie Lapedo. Był zabarwiony na czerwono, co skłoniło naukowców do przypuszczeń, że przed pochówkiem mógł być owinięty w pomalowaną skórę zwierzęcą. Badacze szybko zauważyli również coś innego, a mianowicie, że niektóre cechy dziecka - w tym proporcje ciała i kość szczękowa - przypominały neandertalczyka.

To sugeruje, że mogło ono pochodzić z populacji, w których ludzie współcześni i neandertalczycy krzyżowali się i mieszali. I choć wówczas była to radykalna koncepcja, postęp w dziedzinie genetyki dowiódł istnienia takich społeczności, a do tego dowiedzieliśmy się, że wciąż nosimy w sobie DNA neandertalczyków. Ustalenie dokładnego momentu, w którym żyło to dziecko, blisko trzy dekady temu okazało się zbyt trudne.