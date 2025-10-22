Spis treści: Rolnicy chcieli pozbierać kamienie z łąki. Odnaleźli cenne monety sprzed 300 lat Skarb w Bukowcu Wielkim. Niezwykłe świadectwo historii

Rolnicy chcieli pozbierać kamienie z łąki. Odnaleźli cenne monety sprzed 300 lat

Beata i Romuald Jóźwiak prowadzili zwykłe prace w Bukowcu Wielkim (woj. warmińsko-mazurskie), gdy natrafili na niespodziewany skarb. Podczas renowacji łąki mężczyzna chciał pozbierać wyorane kamienie, ale szybko okazało się, że ziemia skrywała coś znacznie cenniejszego. Zaskoczonym rolnikom ukazały się srebrne monety z 2. połowy XVII wieku.

Małżeństwo postąpiło zgodnie z prawem, powiadamiając o znalezisku wojewódzkiego konserwatora zabytków. Na miejsce zostali wezwani archeolodzy. Rozpoczęli oni profesjonalne prace wykopaliskowe, podczas których szybko okazało się, że to, co odkryło małżeństwo rolników, stanowiło dopiero początek zbioru. Archeolodzy oraz detektoryści dokopali się do kolejnych skarbów i zidentyfikowali ich pochodzenie. Co jeszcze było ukryte pod ziemią?

Rozwiń

Archeolodzy z firmy Archeoskop oraz detektoryści ze Stowarzyszenia Historyczno-Eksploracyjnego Nibork i Grupy Rekonstrukcji Historycznej "Allenstein" w lipcu 2025 rozpoczęli dalsze prace ratownicze na łące w Bukowcu Wielkim. Przy pomocy wykrywaczy metali i specjalistycznego sprzętu dotarli do kolejnych skarbów. Jak relacjonuje Gmina Janowiec Kościelny, pod ziemią ukryte były 2 monety o nominale ⅔ talara, 27 ortów, 20 tymfów i 113 szóstaków z lat 1660-1679.

Skarb w Bukowcu Wielkim. Niezwykłe świadectwo historii

Badacze znaleźli pod ziemią nie tylko monety, ale również fragment naczynia, w którym je zakopano. Przeszukano też szerszy fragment łąki i natknięto się pozostałości folwarku z połowy XVII wieku i kolejne artefakty - miedziane pierścionki, fragmenty naczyń ceramicznych, medalik przedstawiający Matkę Boską Częstochowską i Anioła Stróża, klamry do pasa, kule do broni czarnoprochowej z ołowiu oraz inne skarby.

Archeologów zaciekawiła kobieca klamra, która przypominała wcześniejsze znaleziska z miejscowości Perleberg w Brandenburgii i Zamku na Hradczanach (Zamku Praskiego). Może to świadczyć o wymianie kulturowej między dość odległymi ośrodkami i wyjątkowej historii regionu.

Rozwiń

Cenne znaleziska zostały przekazane Muzeum Pogranicza w Działdowie, które prowadzi prace konserwatorskie. "Skarb z Bukowca Wielkiego w powiecie nidzickim trafił do naszego muzeum. W przyszłym roku będzie eksponowany na wystawie stałej" - przekazała placówka, dodając, że szykuje dużą gablotę numizmatyczną.

Jej dyrektor, Patryk Kozłowski, nie krył radości z nowego zbioru. Samo muzeum jest dość młode i nie ma jeszcze rozbudowanych kolekcji. Skarby z Bukowca Wielkiego mocno podniosą atrakcyjność jego zbiorów.

Zima w Tatrach. "Są miejsca, gdzie są zaspy powyżej kolan" Polsat News