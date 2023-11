Kolejnym śmiałym twierdzeniem było to, że w tym miejscu znajdują się „ukryte jamy lub komory”. Napisano również, że to miejsce prawdopodobnie było wielokrotnie sztucznie zasypywane „w celu ukrycia swojej prawdziwej tożsamości lub w celu konserwacji”.

Każde stwierdzenia wymagają rzetelnych dowodów

Wszystko byłoby w porządku, gdyby nie fakt, że cześć archeologów nie jest przekonana co do tego, czy zespół odpowiedzialny za ten artykuł dostarczył wystarczających dowodów na poparcie tych stwierdzeń. Jeden ze sceptycznie podchodzących do sprawy archeologów, Lutfi Yondri z BRIN w Bandung w Indonezji, przeprowadził własne prace na tym terenie. Jak podaje „Nature” jego badania wykazały, że na tym obszarze ludzie żyli w jaskiniach między 12 000 a 6 000 lat temu, co więcej, nie znalazł żadnych dowodów na to, że wykazywali się niezwykłymi zdolnościami murarskimi niezbędnymi do wzniesienia takiej konstrukcji.

Archeolog z Uniwersytetu w Cardiff w Wielkiej Brytanii napisał w „Nature”, że owszem, artykuł opiera się na uzasadnionych danych, jednak już wnioski z nich wyciągnięte są nieuzasadnione. Argumentuje to tym, że zespół zastosował datowanie metodą węglową, twierdząc: „datowanie gleb organicznych ze struktur ujawniło wiele etapów budowy, datowanych na tysiące lat przed naszą erą, przy czym faza początkowa sięga epoki paleolitu”. Jednak próbki te nie wykazały żadnych śladów działalności człowieka, takich jak kości czy węgiel drzewny.

Bez innych dowodów, bardziej przekonujących oznak działalności człowieka wokół rzekomej najstarszej piramidy świata, przedstawione w artykule „dowody”, to tak naprawdę tylko stara gleba – twierdzą sceptycznie nastawieni archeolodzy.

Innym dowodem przedstawionym przez zespół był podłużny kawałek skały, który rzekomo miał być narzędziem starożytnych ludzi, czymś na kształt sztyletu. Jednak i to jest podawane w wątpliwość. Na ten moment czasopismo, które opublikowało artykuł, bada przedstawione dowody. Najbardziej prawdopodobnym wyjaśnieniem jest to, że kopiec to po prostu formacja naturalna.