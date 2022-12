Wielkie odkrycie Ukraińców podczas budowy okopów

Jak podaje biuro prasowe Państwowej Straży Granicznej Ukrainy, jej funkcjonariusze natknęli się podczas budowy okopów na brzegu Dniepru. Byli zdumieni, gdy nagle z ziemi zaczęły się wyłaniać gliniane fragmenty. Po wydobyciu ich znacznej liczby ukraińscy pogranicznicy stwierdzili, że mają do czynienia z odkryciem jedynym w swoim rodzaju.

W obwodzie chersońskim, podczas budowy umocnień u brzegu Dniepru, strażnicy graniczni natrafili na pozostałości starożytnej rzymskiej osady. Podczas prac na głębokości około metra zaczęły pojawiać się fragmenty amfor i glinianych dzbanów oświadczenie biura prasowego Państwowej Straży Granicznej Ukrainy

Zdjęcie Część znalezionych fragmentów historycznej amfory. Może to być jedno z największych odkryć archeologicznych, jakie niespodziewanie przyniosła wojna w Ukrainie / Państwowa Straża Graniczna Ukrainy

Ukraińscy pogranicznicy założyli, że w okolicy może znajdować się więcej artefaktów, więc zaprzestali budowy okopów. To naprawdę wielki gest poszanowania historii, nawet podczas wojny. Szczęście więc, że artefakty znaleźli Ukraińcy, a nie Rosjanie, którzy same fragmenty prędzej poprzyczepialiby do czołgów jako dodatkowy pancerz.

Znalezione fragmenty amfor i dzbanów od razu przekazano do badań miejscowym archeologom. Ci już planują naukową ekspedycję, która ruszy po ustabilizowaniu sytuacji w regionie. Wtedy poznamy, co dokładnie znaleźli pogranicznicy.



Czym mogą być znalezione artefakty?

Fragmenty amfor i dzbanów z okolic Chersonia są niezwykłym odkryciem archeologicznym, jednak na ten moment nie potwierdzają hipotezy pograniczników, że to pozostałości zaginionej osady Cesarstwa Rzymskiego. Na razie nie ma nawet potwierdzenia, że relikty faktycznie są pozostałościami kultury rzymskiej. Jednak nie można ich też odrzucić, ze względu na historyczne występowanie Rzymian, niedaleko regionu.



Zdjęcie Najbliższą do Chersonia pozostałość Rzymian stanowią ruiny miasta Olbia, które znajdują się w rejonie mikołajewskim. Założone pierwotnie przez Greków, było miejscem stacjonowania rzymskich oddziałów, które próbowało odbudować miasto do jego upadku w IV wieku

Prócz reliktów starożytnego Rzymu, fragmenty mogą być artefaktami Greków. Ci masowo kolonizowali region Krymu i południowego pasma Ukrainy nad Morzem Czarnym. Inne podejrzenia padają na pozostałości Bizancjum. Nie można także odrzucać podejrzeń, że te amfory i dzbany to pozostałość kultury lokalnych ludów, a ich powstanie można datować na okres starszy nawet niż Cesarstwo Rzymskie czy greckie kolonie.

Poszlak jest mnóstwo, a ostateczną tezę po podadzą archeolodzy. Jednak już można uznać odkrycie za naprawdę wyjątkowe. Szczególnie biorąc pod uwagę warunki wojenne, gdzie ukraińscy mundurowi nie po raz pierwszy dokonali wielkich odkryć, których zazdrościli im archeolodzy.



Wojna, która niszczy historię

Chociażby w maju ukraińscy żołnierze znaleźli prawdziwy skarb, podczas budowy fortyfikacji w Odessie. Wtedy wydobyli historyczne amfory w praktycznie nienaruszonym stanie, które przekazano miejscowemu Muzeum Archeologicznemu. Ze względu jednak na zagrożenie rosyjskim atakiem, nie rozpoczęto prac dokumentacyjnych nad znaleziskiem.