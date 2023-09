W starożytnych ruinach odkryto nieznany język. Używał go tajemniczy lud

W dawnej stolicy imperium hetyckiego odkryto nieznany język

Dawno zaginiony język odkryto podczas prac archeologicznych na stanowisku w starożytnych ruinach w północno-wschodniej Turcji w Boğazköy-Hattusha, czyli Hattusa. W czasach swojej świetności to miejsce stanowiło stolicę imperium hetyckiego. Od 1986 roku natomiast znajduje się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO, ze względu na imponującą architekturę miejską oraz wspaniałe dzieła sztuki, które bardzo dobrze się zachowały mimo upływu setek lat.

Nowy język został odkryty na odnalezionych glinianych tabliczkach klinowych. Archeolodzy przypuszczają, że należy do grupy indoeuropejskiej, ponieważ wykazuje znaczne podobieństwo do tych języków. Jednak w związku z tym, że jest nieznany, zajmie trochę czasu, aby go rozszyfrować.