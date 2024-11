Mazarron II. Wyjątkowy wrak wydobyty z głębi morza

W głębi morza w pobliżu miasta Mazarron w Hiszpanii od niemal 3 tys. lat spoczywał wrak fenickiego statku, który nazwano Mazarron II. Jest to wrak uznawany za najbardziej kompletny starożytny statek znaleziony na Morzu Śródziemnym i jeden z najważniejszych na świecie starożytnych statków znalezionych w całości, zaznacza PAP.

Obiekt kilkukrotnie badano - naukowcy wracali na stanowisko, by odsłonić wrak oraz zabezpieczyć ładunek. Niedawno ponownie wrócili do wyjątkowego statku. By chronić jego unikalność, wrak musiał bowiem zostać wydobyty na powierzchnię i przekazany do konserwacji - inaczej uległby zniszczeniu m.in. w związku z silnym wpływem prądów morskich.

Reklama

Fenicki statek z VII w. p.n.e. leżał u wybrzeży Hiszpanii

Wrak fenickiego statku handlowego Mazarron II datowany jest na lata 610-580 p.n.e. Niezwykle dobrze zachowany obiekt ma długość 8,15 m i szerokość 2,25 m. Kiedy zatonął, był załadowany sztabkami ołowiu. Archeolodzy określają go mianem "unikatowego reliktu starożytnej inżynierii morskiej" i od lat prowadzili działania w kierunku zabezpieczenia obiektu - tylko w czerwcu 2023 r. nurkowie spędzili pod wodą niemal 600 godzin, aby dokładnie udokumentować stan wraku.

- To jeden z najważniejszych na świecie starożytnych statków znalezionych w całości - przyznała Carmen Maria Conesa, szefowa resortu kultury Murcji, podaje PAP.

Dzięki szeroko zakrojonym badaniom, dokładnemu udokumentowaniu stanu statku oraz sporządzeniu jego schematu, badaczom już w 2023 roku udało się pozyskać zgody na to, aby go wydobyć w celu konserwacji.

Zdjęcie Badacze kilkukrotnie wracali na stanowisko. Udało się dobrze udokumentować stan statku oraz sporządzić jego schemat. / Universitat de València / materiał zewnętrzny

Unikatowy wrak statku. Jeden z najważniejszych na świecie

Próby ocalenia wyjątkowego zabytku powiodły się - w tym roku udało się doprowadzić do końca plan wydobycia Mazarron II spod wody - tkwił on na głębokości ok. 3 metrów. Jak zaznacza PAP, proces wydobywania statku trwał 40 dni. Całą operację wydobycia Mazarron II prowadził zespół ekspertów, którzy specjalizują się w zakresie podwodnych stanowisk archeologicznych. Projekt został sfinansowany przez regionalne ministerstwo kultury wspólnoty autonomicznej Murcja.

Co ciekawe, mimo iż stanowisko to było dobrze przebadane, okazało się skrywać dodatkowe zaskoczenia. Odsłonięto część elementów, które nie zostały wcześniej udokumentowane. Podczas prac wydobywczych nieoczekiwanie znaleziono m.in. pozostałości kotwicy, fragmenty lin oraz ceramikę.

Wideo youtube

Badania wraku. Mazarron II trafi do konserwacji

Wydobyty wrak trafi teraz do laboratorium Narodowego Muzeum Archeologii Podwodnej w Kartagenie (ARQUA), gdzie zostanie przeprowadzony czteroletni proces konserwacji. Wyciągnięte z odmętów elementy wraku posłużą jako cenne źródło wiedzy o czasach fenickich - nie tylko w kwestii budowy statków, ale i handlu morskiego.

- Badanie technik budowy statków stosowanych przez Fenicjan pozwoli nam pogłębić naszą wiedzę na temat nawigacji (za czasów) tego śródziemnomorskiego narodu. Znalezione w tym miejscu kawałki lin, na których zachowały się węzły z okresu fenickiego, również dostarczą informacji w tym zakresie - powiedział kierujący projektem wydobycia wraku Carlos de Juan, specjalista z Uniwersytetu w Walencji.