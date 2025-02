Ekspansja demograficzna po ostatnim maksimum zlodowacenia ok. 20 tys. lat temu, mogła zaostrzyć rywalizację o zasoby, prowadząc do konfliktów między wczesnymi społecznościami ludzkimi. Zdaniem badaczy w niektórych przypadkach takie konflikty mogły skutkować kanibalizmem wojennym, na co wskazują m.in. skamieniałości odkryte w Jaskini Maszyckiej.

Sugerują one, że łowcy-zbieracze kultury magdaleńskiej, którzy ok. 18 tys. lat temu zamieszkiwali obszar dzisiejszej Polski, nie mieli w zwyczaju łagodnie traktować przeciwników. Jak wynika z nowego badania, praktykowali kanibalizm, a w niektórych przypadkach spożywali nawet mózgi pokonanych wrogów!

Wcześniejsze badania sugerowały, że starożytne społeczności ludzkie sięgały po kanibalizm albo z powodów rytualnych, albo w wyniku ekstremalnych warunków głodu, ale najświeższe analizy rzucają nieco inne światło na to zjawisko. Co ciekawe, ponieważ większość szczątków wydobytych z Jaskini Maszyckiej od XIX wieku aż do lat 60. XX wieku była roztrzaskana, początkowo nie było wiadomo, że należały do ludzi.