Mumie ze złotymi językami, a dokładnie złotymi żetonami w miejscu języka, znaleziono w nekropolii Kuwajsina, w środkowej delcie Nilu, około 50 km na północ od Kairu. Miejsce to było zamieszkiwane w okresie ptolemejskim i rzymskim, tj. od ok. 300 r. p.n.e. do 640 r. n.e.

Choć o odkryciu zrobiło się głośno dopiero teraz, pierwsze mumie zaczęto odnajdywać już od 2021 r. Na początku ubiegłego roku archeolodzy odkryli czaszkę z połyskującym ornamentem w kształcie języka. Kolejne mumie mężczyzny, kobiety i dziecka ze złotymi językami odnaleziono pod koniec roku. Wszystkie miały ponad 2500 lat.

Reklama

Dlaczego mumie posiadają złote języki?

Egipskie Ministerstwo Turystyki i Starożytności podejrzewa, że złote żetony zostały umieszczone przez balsamistów w celu zapewnienia zmarłym możliwości poruszania się w życiu pozagrobowym, a dokładnie przejść przez osąd Ozyrysa. W starożytnym Egipcie był on nazywany "Panem Ciszy", na świat podziemny określano mianem "Krainy Ciszy".

Uważa się, że przez odrazę Ozyrysa do hałasu podczas ceremonii pogrzebowych panowała cisza. Jedynie podczas przygotowań do życia pozagrobowego, gdy usta mumii były otwarte, dało się słyszeć dźwięki. Niektórzy badacze podejrzewają, że złoty język pomagał zmarłemu rozmawiać z Ozyrysem bez hałasu. Jednak w takim przypadku pozostaje pytanie, dlaczego tylko niektóre mumie taki język posiadały.

W starożytnym Egipcie złoto było powszechnie wykorzystywanym materiałem do wyrobu ozdób i podczas obrzędów pogrzebowych. Błyszczące elementy uważane były za ciało boga, a konkretnie za skórę boga Słońca, Ra. Był to przywódca wszystkich starożytnych egipskich bogów, stwórcą wszystkiego i ściśle zjednoczony z Ozyrysem. Ra reprezentował dzień, podczas gdy Ozyrys — noc.

Pojawiają się również koncepcje, że złoty język mógł reprezentować linię prowadzącą do światła w ciemnościach podziemnego świata. Jednak urzędnicy egipskiego ministerstwa poinformowali, że znalezione mumie są w złym stanie. Bez dodatkowych dowodów można jedynie spekulować, jaki był cel złotych języków, a te prawdopodobnie utraciliśmy z powodu złego stanu znaleziska. Być może przyszłe odkrycia pozwolą precyzyjnie określić, dlaczego mumie posiadały złote języki.

Przeczytaj także:

Kolonie w Afryce i loty w stratosferę. 6 wielkich projektów II RP zabranych przez wojnę

Archeolodzy znaleźli zaginionego rzymskiego cesarza? Te złote monety wskazały silny dowód

Polscy archeolodzy zrekonstruowali twarz 2000-letniej mumii. To niezwykłe spojrzenie w przeszłość