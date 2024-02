130 zł zwrotu za litr. Nie każdy wie o tej uldze podatkowej

Przed nami rozliczenia podatków za 2023 rok. Istnieje wiele ulg, w tym na przykład na internet. Ministerstwo przygotowało również specjalny program, który obejmuje honorowych dawców krwi. Jest to tak zwana darowizna na krwiodawstwo.

Jak odliczyć krew od podatku PIT w 2024 roku

Jeśli jesteście honorowymi dawcami krwi, to w ten sposób możecie skorzystać ze specjalnej ulgi, która pozwala na odliczenie 130 zł za każdy litr krwi lub jej składników. Dotyczy ona podatników z dochodami opodatkowanymi według skali podatkowej (czyli wg stawki 12 proc. lub 32 proc.) lub zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych (ryczałt ewidencjonowany).

Reklama

Ulgę można odliczyć w zeznaniach PIT-28, PIT-36 oraz PIT-37 poprzez załącznik PIT/O, gdzie znajdują się informacje o odliczeniach. W przypadku krwi oraz jej składników obowiązuje ta sama stawka rekompensaty. W ten sposób można odliczyć faktycznie przekazaną darowiznę. Tutaj trzeba jednak mieć na uwadze, że nie więcej niż 6 proc. dochodu/przychodu podatnika.

Stosowne zaświadczenia dokumentujące możliwość ubiegania się o ulgę są wystawiane przez uprawnione organy zajmujące się zadaniami z zakresu pobierania krwi (z RCKiK). Dokument powinien zawierać informacje o ilości oddanej krwi lub jej składników.

Wspólny limit z innymi darowiznami

Warto mieć na uwadze, że ulga dla honorowych dawców krwi ma wspomniany limit w wysokości 6 proc. dochodu/przychodu i łączy się on z innymi darowiznami na konkretne cele. Są to:

określone w ustawie o działalności pożytku publicznego,

kultu religijnego,

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie,

kształcenia zawodowego.

Warto również mieć na uwadze, że w przypadku braku odpowiednich dochodów/przychodów nieodliczone kwoty nie przechodzą na kolejne lata.

Twój e-PIT 2024 od czwartku

Już wkrótce (od 15 lutego) będzie możliwe składanie rocznych zeznań podatkowych za 2023 r. poprzez system Twój e-PIT. Pozwala on na zautomatyzowane i elektroniczne przesłanie dokumentu PIT do odpowiedniego urzędu skarbowego. Skraca to czas na ewentualny zwrot podatku - ze standardowych 90 do 45 dni.

Polecamy na Antyweb: Oto nowy system operacyjny. Powalczy z Windowsem?