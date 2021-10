Federacja Konsumentów bije na alarm, że trzeba jak najszybciej umożliwić tym milionom Polaków stały i szybki dostęp do Internetu. 4,5 miliona do dużo, a do tego dochodzi jeszcze kolejne 1,8 miliona ludzi korzystających zaledwie sporadycznie. Na szczęście gorzej już nie będzie. Rząd ma plan, jak szybko pokonać te wstydliwe problemy.

Z raportu dowiadujemy się, że większość wykluczonych cyfrowo to osoby powyżej 55. roku życia. Pandemia COVID-19 sprawiła, że wiele ludzi zdecydowało się lub zostało zmuszonych do pracy zdalnej. Wówczas pojawiły się problemy właśnie z możliwością stałego dostępu do sieci z miejsc ich zamieszkania.

Zdjęcie W ciągu 4 lat dostęp do Internetu mają mieć zapewniony wszyscy Polacy / 123RF/PICSEL

Jak podkreślają eksperci, główną przyczyną nie jest niechęć do Internetu, chociaż odgrywa ona dużą rolę, tylko problemy techniczne i brak umiejętności w obsłudze komputerów. Wciąż na obszarze Polski, ok. 22 procent terytorium kraju, znajdują się białe plamy w dostępie do usług internetowych i nikt nie raczył do tej pory ich zlikwidować, chociaż w ostatnich latach zostało zrealizowanych wiele programów cyfryzacji społeczeństwa.

Rząd jednak chce skończyć z tą smutną przeszłością. Narodowy Plan Szerokopasmowy ma sprawić, że w ciągu najbliższych 4 lat wszyscy obywatele, włącznie z tym 4,5 milionem wykluczonych, ma uzyskać stały dostęp do globalnej sieci z przepustowością niemniejszą niż 100 Mb/s. Jak podaje Newseria Biznes, jeszcze w 2018 roku odsetek gospodarstw domowych z możliwością dostępu do Internetu o przepustowości powyżej 100 Mb/s wynosił 19,3 procenta. W 2025 roku ma to być niemal 100 procent.

Już do 2025 roku prawie 100 proc. populacji Polski będzie mieć dostęp do szybkiego internetu, do tego czasu nastąpi likwidacja tzw. białych plam. Skoro jednak mowa o infrastrukturze, to ona obejmuje też m.in. zakup sprzętu dla uczniów i nauczycieli powiedziała agencji Newseria Biznes Justyna Orłowska, dyrektor programu GovTech Polska w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Dlaczego zapewnienie dostępu do sieci jest sprawą kluczową dla władz kraju? Ponieważ Internet to skarbnica wiedzy. Z jej pomocą wiele dzieci może uzyskać dostęp do cennych informacji dla swojego rozwoju i podstawowej edukacji. Jako że przyszłość rozwoju krajów będzie związana z technologiami internetowymi oraz sieciami 5G i 6G, to właśnie kształcenie się młodych w tym kierunku zapewni Polsce szybki postęp i dobrobyt.