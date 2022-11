Co to jest sieć dla gości?

Router wysyła sygnał internetowy do wszystkich urządzeń, które znajdują się w jego zasięgu. Większość sieci domowych i firmowych jest zabezpieczona hasłem - aby połączyć się z Wi-Fi, trzeba je znać i wpisać. W wielu domach (a także w niektórych firmach) to samo hasło, z którego korzystają domownicy lub pracownicy, jest podawane również gościom czy klientom. Znacznie bezpieczniejszą praktyką jest jednak zadbanie o skonfigurowanie gościnnego Wi-Fi.

Co to jest sieć dla gości? To osobny punkt dostępu do internetu na routerze. W praktyce goście (np. znajomi czy klienci) otrzymują po prostu oddzielny dostęp do Wi-Fi - nie łączą się z siecią główną. Dzięki temu mogą korzystać z internetu w danej przestrzeni, a jednocześnie nie mają dostępu do danych sieci prywatnej (firmowej, domowej).

Dlaczego trzeba włączyć sieć dla gości?

Wi-Fi dla gości to dobre rozwiązanie zarówno w firmie czy puncie usługowym (np. restauracji), jak i w domu. Dostęp obcych do prywatnej sieci może wiązać się z negatywnymi skutkami dla bezpieczeństwa danych. Dlaczego trzeba włączyć sieć dla gości? Oto 4 powody, dla których warto to zrobić.

1. Ochrona przed zainfekowaniem wirusem

Wiele wirusów czy innych rodzajów szkodliwego oprogramowania może przenosić się przez Wi-Fi. To powoduje, że zagrożone są wszystkie urządzenia podłączone do konkretnej sieci, w tym te należące do domowników czy pracowników.

Gość może pobrać szkodliwy program (nawet niechcący) podczas korzystania z internetu. Inną możliwością jest przyłączenie do prywatnej sieci już zainfekowanego urządzenia. Gościnne Wi-Fi chroni przed takimi przypadkami i zapewnia bezpieczeństwo własnym urządzeniom.

Niektórzy wykorzystują sieć dla gości również do podłączenia sprzętów takich jak odkurzacz bezprzewodowy lub konsola do gier. To dlatego, że mogą zostać łatwiej zainfekowane czy zhakowane niż zabezpieczony komputer, czy telefon.

2. Możliwość zablokowania konkretnych stron i ochrona przed ewentualnymi konsekwencjami prawnymi

W sieci dla gości można zablokować dostęp do konkretnych stron. Dzięki temu osoba podłączona do Wi-Fi nie wejdzie tam, gdzie nie powinna. To pozwala uniknąć wykorzystania sieci np. w celu ściągnięcia pirackich gier czy programów lub oglądania pornografii. Sprawdza się również w sytuacji, gdy korzystanie z konkretnych witryn wiąże się ze zbyt wysokim transferem.

Stworzenie odrębnego punktu dla gości to również możliwość ochrony przed konsekwencjami prawnymi, jeśli ktoś skorzysta z internetu do nielegalnej działalności.

3. Ochrona przed wyciekiem danych, np. haseł czy zdjęć

Gość może niechcący pobrać program szpiegujący, który przyczyni się do wycieku ważnych danych. Mając dostęp do sieci domowej czy firmowej, ktoś może ponadto celowo wykorzystać Wi-Fi do wykradnięcia istotnych informacji czy przechwycenia przesłanych lub pobranych plików.

To szczególnie niebezpieczne w firmach, gdzie znajdują się np. dokładne dane klientów, których ujawnienie nierzadko wiąże się z karami. Wi-Fi dla gości ogranicza dostęp do różnego rodzaju informacji osobistych czy firmowych, a więc minimalizuje ryzyko wycieku.

4. Możliwość oszczędzenia transferu i wyłączenia dostępu konkretnym urządzeniom

Ta opcja jest szczególnie przydatna, gdy sieć dla gości działa w firmie czy punkcie usługowym. Jeśli przepustowość internetu spada, wystarczy chwilowo wyłączyć dostęp urządzeniom podłączonym do dodatkowej sieci.



Gościnne Wi-Fi może mieć również od razu ograniczoną przepustowość albo prędkość (bez wpływu na sieć główną). Dzięki temu domownicy czy pracownicy mogą szybko i wygodnie korzystać z internetu - bez obaw, że gość wykorzysta cały transfer lub spowoduje spowolnienie sieci.

