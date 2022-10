Jak podłączyć laptop do telewizora? Tak prosto jeszcze nie było

Spis treści: 01 Jaki kabel do podłączenia laptopa do telewizora?

Jaki kabel do podłączenia laptopa do telewizora?

Kabel HDMI to obecnie najpopularniejsze cyfrowe złącze, którym można podłączyć laptop do telewizora. Należy uruchomić oba urządzenia, a na pilocie telewizora wybrać źródło obrazu. Niektóre telewizory posiadają kilka gniazd HDMI, dlatego trzeba zwrócić uwagę na to, z którego korzystamy. Należy też pamiętać o tym, by kabel HDMI nie był zbyt krótki.

Laptop, który nie posiada wejścia HDMI, można podłączyć do telewizora za pomocą innych złączy:

DisplayPort - złącze często spotykane w wersji mini przy produktach marki Apple. Oferuje on zbliżone właściwości do złącza HDMI, co sprawia, że przesyłasz zarówno obraz, jak i dźwięk;

- złącze często spotykane w wersji mini przy produktach marki Apple. Oferuje on zbliżone właściwości do złącza HDMI, co sprawia, że przesyłasz zarówno obraz, jak i dźwięk; VGA (D-SUB) - złącze najczęściej wykorzystywane przy połączeniu komputera z rzutnikiem. Dzięki niemu prześlemy analogowy sygnał wideo. Wysłanie nim sygnału dźwiękowego jest niemożliwe;

- złącze najczęściej wykorzystywane przy połączeniu komputera z rzutnikiem. Dzięki niemu prześlemy analogowy sygnał wideo. Wysłanie nim sygnału dźwiękowego jest niemożliwe; DVI - rozwiązanie towarzyszy komputerom już od kilkunastu lat. Nowe warianty umożliwiają przesłanie sygnału zarówno cyfrowego, jak i analogowego. Niestety nie jest w stanie obsłużyć rozdzielczości 4K i wyższej, a także przesłać sygnału dźwiękowego;

- rozwiązanie towarzyszy komputerom już od kilkunastu lat. Nowe warianty umożliwiają przesłanie sygnału zarówno cyfrowego, jak i analogowego. Niestety nie jest w stanie obsłużyć rozdzielczości 4K i wyższej, a także przesłać sygnału dźwiękowego; S-Video - inne klasyczne rozwiązanie, od którego stopniowo się odchodzi. Takie połączenie nie przetwarza wysokiej rozdzielczości ani dźwięku. Gniazdo jest jednak zdecydowanie bardziej kompaktowe.

Jak bezprzewodowo podłączyć laptop do telewizora?

Istnieje również możliwość połączenia laptopa z telewizorem bezprzewodowo. Wiąże się to z większą elastycznością. Urządzenia nie są połączone przewodem, dzięki czemu swobodnie możesz przenosić laptop.

Najwygodniejszą opcją jest wykorzystanie do tego sieci Wi-Fi. Zarówno laptop, jak i telewizor muszą być podłączone do tej samej sieci. W większości modeli telewizorów wystarczy przejść do ustawień sieci i z listy wybrać kompatybilne urządzenia.

Kolejną metodą jest połączenie bezprzewodowe laptopa z telewizorem oparte na technologii Bluetooth. Wymogiem do jego zastosowania jest posiadanie przez oba urządzenia modułów komunikacji. By to zrobić, wystarczy aktywować Bluetooth w obu urządzeniach, po czym w laptopie wejść w jego ustawienia. Następnie wejść w „Urządzenia” i kliknąć opcję „Dodaj urządzenie Bluetooth lub inne”. Pojawi się małe okno, w którym można dodać nowe urządzenie. Wskaż swój telewizor i wykonuj wskazówki instalatora. Po chwili obraz powinien zostać poprawnie przekazany.

Połączenie bezprzewodowe mogą również nawiązać posiadacze starszych modeli telewizorów, które nie obsługują technologii Wi-Fi Direct.

W takim przypadku konieczne będzie wykorzystanie routera oraz przystawki telewizyjnej, takiej jak np. Google Chromecast. O tym przeczytasz więcej TUTAJ.

Użyj DLNA do przesłania multimediów na telewizor

DLNA jest skrótem od Digital Living Network Alliance i oznacza standard rozpowszechniania mediów sieci domowej LAN. Urządzenia zgodne z DLNA mogą przesyłać strumieniowo muzykę, udostępniać filmy i zdjęcia. Warto jednak wiedzieć, że obsługa DLNA nie jest możliwa wśród urządzeń, które jej nie posiadają.

Certyfikat DLNA przyznawany jest produktom, które pomyślnie przeszły techniczną weryfikację i są zgodne ze standardami usługi. Takie urządzenia są sklasyfikowane i podzielone ze względu na specyfikację. Wśród klas certyfikowanych urządzeń znajdują się:

Digital Media Server (DMS) — cyfrowy serwer mediów, który składuje treści i udostępnia je cyfrowym odtwarzaczom mediów (DMP) lub cyfrowym urządzeniom renderującym (DMR). Mogą być to m.in. dyski sieciowe oraz komputery.

— cyfrowy serwer mediów, który składuje treści i udostępnia je cyfrowym odtwarzaczom mediów (DMP) lub cyfrowym urządzeniom renderującym (DMR). Mogą być to m.in. dyski sieciowe oraz komputery. Digital Media Player (DMP) — cyfrowy odtwarzacz mediów znajdujący treści serwera mediów (DMS), umożliwiający ich odtwarzanie i renderowanie. Przykładami mogą być telewizory lub konsole do gier.

— cyfrowy odtwarzacz mediów znajdujący treści serwera mediów (DMS), umożliwiający ich odtwarzanie i renderowanie. Przykładami mogą być telewizory lub konsole do gier. Digital Media Controller (DMC) — kontroler mediów cyfrowych znajdujący treści serwera mediów (DMS) i instruujący cyfrowe urządzenie renderujące (DMR) by odtwarzały zawartość. Mogą być to np. aparaty cyfrowe lub tablety.

— kontroler mediów cyfrowych znajdujący treści serwera mediów (DMS) i instruujący cyfrowe urządzenie renderujące (DMR) by odtwarzały zawartość. Mogą być to np. aparaty cyfrowe lub tablety. Digital Media Renderer (DMR) — cyfrowe urządzenie renderujące, które odtwarza treści zgodnie z instrukcjami kontrolera mediów cyfrowych (DMC). Przykładowym urządzeniem jest bezprzewodowy głośnik.

Uruchomienie funkcji DLNA w laptopie jest prostą czynnością. Pierwszym krokiem będzie otworzenie panelu sterowania. Na wyświetlonym pasku wybierz „Połączenia sieciowe”, a w następnym oknie zaznacz „Centrum sieci i udostępniania”. Następnie kliknij „Opcje strumieniowego przesyłania multimediów” i włącz je. Ostatnimi krokami będzie nazwanie biblioteki mediów oraz wybranie z listy urządzeń sieciowych sprzętu, któremu chcemy pozwolić na odbieranie multimediów.

