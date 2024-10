Amerykańska marynarka wojenna szuka rekrutów na Reddicie

W ramach kampanii zatytułowanej “Sub Reddit Hunt", która ruszyła pod koniec września, amerykańska marynarka "ukryła" pięć wirtualnych okrętów podwodnych na różnych forach Reddita, a użytkownicy, kierując się wskazówkami, mają za zadanie je odnaleźć.

Celem całej kampanii marketingowej jest zaangażowanie młodych ludzi, którzy poprzez udział w grze mogą lepiej poznać realia marynarki wojennej, a może nawet rozważyć karierę w tym rodzaju sił zbrojnych.

Za stworzenie nietypowej kampanii odpowiada agencja marketingowa VML, która w przeszłości z sukcesami współpracowała z gigantami takimi jak Microsoft, Coca-Cola czy Ford.

Dlaczego marynarka musi sięgać po tak nietypowe metody?

Amerykańska marynarka, podobnie jak inne gałęzie sił zbrojnych USA, od lat zmaga się z trudnościami w realizacji swoich celów rekrutacyjnych. Niskie wskaźniki rekrutacji to problem, który dotyka wszystkie rodzaje amerykańskich sił zbrojnych, od wojsk lądowych po lotnictwo.

W ostatnich latach to marynarka wojenna miała jednak największe problemy z pozyskaniem wystarczającej liczby rekrutów, a sytuacja pogorszyła się m.in. w wyniku niepopularnych konfliktów i interwencji zagranicznych oraz poprawie sytuacji na amerykańskim rynku pracy, Przez te czynniki młodzi Amerykanie mniej chętnie wybierają wojsko jako źródło utrzymania. Dodatkowymi przeszkodami są natomiast ogólne pogorszenie się stanu zdrowia mieszkańców USA i chociażby zakaz posiadania tatuaży.

W odpowiedzi na te wyzwania marynarka podobnie jak inne gałęzie sił zbrojnych sięga po kreatywne rozwiązania. Już w ostatniej dekadzie stawiano na nowoczesne media, m.in. na Twitcha czy Facebooka, teraz przyszedł czas na Reddita.

W ramach kampanii udostępniono już dwie gry-zagadki

Pierwsza z gier polega na odsłanianiu zamazanych fragmentów tekstu, pod którymi ukryte są wskazówki pomagające w znalezieniu pierwszego ukrytego okrętu podwodnego. Druga gra to natomiast łamigłówka dźwiękowa, w której użytkownicy muszą odszyfrować dźwięki nagrane w plikach audio, aby odkryć lokalizację kolejnego okrętu.

Jak powiedział portalowi Gizmodo były operator sonaru z US Navy — większość z nich to dźwięki, które można usłyszeć na pokładzie okrętów podwodnych. Zawierały one m.in. alfabet Morse’a, rozmowy z mostka dowodzenia czy ciąg powtarzających się chińskich słów.

Ostatnia zagadka z serii ma zostać udostępniona pod koniec października i według zapowiedzi agencji VML, będzie wymagała od użytkowników Reddita rozwiązania najbardziej złożonego problemu, choć niestety nie ujawniono więcej szczegółów.