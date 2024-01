Atak hakerski na polski bank. Klienci muszą zmienić hasła

Jednak klienci muszą jak najszybciej zmienić hasła do swoich kont, by zwiększyć poziom swojego bezpieczeństwa w związku z zaistniałym incydentem. Aby to zrobić, bank prosi swoich klientów o kontakt z oddziałem. — Prosimy naszych klientów o kontakt z bankiem pod numerami telefonów 453 011 258, 453 011 260 — informuje Bank Spółdzielczy w Zambrowie.

Reklama

Cyberatak na polski Bank Spółdzielczy w Zambrowie

Przedstawiciele banku zapewniają, że posiadacze kart bankowych mogą bez przeszkód płacić w sklepach, wypłacać pieniądze z bankomatów oraz wpłacać i wypłacać środki w oddziałach. Co ciekawe, pierwsze kłopoty Banku Spółdzielczego w Zambrowie zaczęły się już 16 stycznia. Jak podano, zaobserwowano wówczas problemy z funkcjonowaniem systemu, a po dokonaniu analizy stwierdzono, iż dane klientów zostały zaszyfrowane.