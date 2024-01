Ukraińcy zestrzelili rosyjski bombowiec Su-34

Rosjanie stracili kolejny bombowiec Su-34

Przy okazji tematu Su-34 nie można nie wspomnieć, w grudniu ubiegłego roku, połączenie sił armii i wywiadu Ukrainy zaowocowało atakiem dronów kamikadze na lotnisko Morozowsk w obwodzie rostowskim Rosji i zniszczeniem lub uszkodzeniem aż 12 myśliwców Su-34. Był to potężny cios dla Kremla. Jak widzimy, był to dopiero początek ogromnych problemów z systemami obrony powietrznej.

Rosja od początku wybuchu wojny w Ukrainie straciła już 101 samolotów i 135 śmigłowców. Jeśli chodzi o same samoloty Su-34, to Ukraińcy wyeliminowali 25 maszyny, w tym 13 w ostatniego miesiąca. Su-34 to nowoczesny wielozadaniowy myśliwiec taktyczny. Maszyna zdolna jest do przenoszenia taktycznej broni jądrowej i może przeprowadzać misje szturmowe, rozpoznawcze oraz misje bezpośredniego wsparcia lotniczego. Szacuje się, że koszt wyprodukowania Su-34 wynosi ok. 36 milionów dolarów.