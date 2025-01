ChatGPT to zaawansowany chatbot stworzony przez firmę OpenAI. Jest to model językowy, który potrafi prowadzić rozmowy na różne tematy, odpowiadać na pytania i generować teksty. Dzięki ogromnej ilości danych, na których był trenowany, potrafi naśladować ludzki sposób komunikowania się. Choć brzmi to imponująco, warto pamiętać, że ChatGPT to wciąż narzędzie i nie posiada własnej świadomości.