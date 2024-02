e-Urząd Skarbowy to platforma uruchomiona kilka lat temu. Pozwala ona w wygodny sposób załatwiać sprawy m.in. związane z podatkami, co potwierdza duże zainteresowanie ze strony usługi Twój e-PIT. Co prawda dziś sprawia ona pewne problemy, ale tak bywało w pierwszym dniu po jej uruchomieniu również przed laty. Teraz w systemie pojawiła się nowa funkcja.

Nowa funkcja to Raport podatnika. Jak z niej korzystać?

Ministerstwo Finansów wprowadziło do platformy e-Urząd Skarbowy nowe narzędzie o nazwie Raport podatnika. Funkcja pozwala na wygenerowanie specjalnego dokumentu z danymi, które pochodzą z Krajowej Administracji Skarbowej. Jakie informacje tu znajdziemy? Są to m.in.:

Reklama

dane identyfikacyjne i adresowe podatnika

aktualna forma opodatkowania

informacje o ewentualnych zaległościach podatkowych

informacje o prowadzonym postępowaniu egzekucyjnym

szczegóły o zaliczkach i deklaracjach podatkowych

wykaz pełnomocników

rachunki bankowe podatnika, w tym mikrorachunek do wpłat

Ministerstwo Finansów zastrzega jednak, że są to informacje z Krajowej Administracji Skarbowej i mogą być niekompletne.

Jak wygenerować raport w platformie e-Urząd Skarbowy

Wygenerowanie Raportu podatnika jest bardzo proste. W tym celu należy zalogować się do platformy e-Urząd Skarbowy, co można zrobić na przykładem Profilem zaufanym lub aplikacją mObywatel. Potem trzeba wskazać na menu bocznym opcję Raport podatnika. Powstały w ten sposób dokument jest dostępny tylko danego dnia do północy, a potem trzeba wygenerować go ponownie. Nowa opcja dostępna jest dla przedsiębiorców, ale z czasem ma zostać udostępniona również dla innych grup podatników.

Usługa przeżywa oblężenie

e-Urząd Skarbowy boryka się dziś z problemami, co związane jest z uruchomieniem usługi Twój e-PIT. Mnóstwo Polaków próbuje szybko rozliczyć się z podatków, ale to sprawia, że rządowa infrastruktura jest przeciążona. Użytkownicy skarżą się m.in. na problemy z wylogowywaniem z platformy lub wolnym ładowaniem się elementów. Domyślamy się, że najpóźniej jutro tego typu niedogodności powinny zniknąć.