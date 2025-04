Marco Meier to były koszykarz, który w 2011 roku dołączył do Google do zespołu reklamowego i pracował tam prawie 13 lat. W swoim niedawnym pozwie oznajmia, że został zwolniony pod fałszywymi pretekstami, a wcześniej wielokrotnie pomijano go przy awansach przez dyskryminującego szefa, który zarzucił pracownikom płci męskiej, że są "zbyt agresywni i zbyt konkurencyjni".