I.S.S. oraz globalny konflikt nuklearny na Ziemi. Jest nowy trailer

Międzynarodowa Stacja Kosmiczna to wspólny projekt Stanów Zjednoczonych oraz Rosji, który ma ogromne znaczenie dla nauki. Zastanawialiście się jednak nad tym, co by się stało, gdyby na Ziemi nagle doszło do globalnego konfliktu nuklearnego? Jaką rolę odegraliby w nim przebywającym tam astronauci? Będzie to można zobaczyć w filmie I.S.S.

Zdjęcie Kadr z filmu I.S.S., który w wkrótce pojawi się w kinach / BLEECKER STREET / materiały prasowe