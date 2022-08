W marcu tego roku Instagram dopracował środki kontroli rodzicielskiej i funkcje bezpieczeństwa, które mają chronić nastolatków przez interakcjami z nieznanymi dorosłymi użytkownikami na platformie.

W czerwcu natomiast umożliwiono dostosowanie ustawień odnoszących się do kontrowersyjnych treści, które mogłyby być zbyt drastyczne dla wrażliwszych internautów. W ramach tego mamy trzy opcje do wybrania - "więcej", "standardowo" oraz "mniej", oznaczające dokładnie to, czego można oczekiwać. Ustawienie wpływa zarówno na wyniki wyszukiwania, jak i rekomendowane materiały w karcie Eksploruj, Rolkach, Aktualnościach i stronach z hashtagami.

Nowa aktualizacja dotyczy właśnie kontrowersyjnych treści. Od teraz wszystkie osoby poniżej 16 roku życia zakładające konto na platformie, będą miały automatycznie ustawione wyświetlanie mniejszej liczby tego typu postów. Mogą jednak to zmienić w ustawieniach, ale tylko na opcję "standardowo".

Z kolei te osoby, które mają tyle lat, ale już posiadają konto, zobaczą powiadomienie sugerujące zmianę ustawień na wyświetlanie mniej kontrowersyjnych treści. Czy to zmienią, zależy od nich.

Do tego sprowadza się właściwie skuteczność wprowadzonych zmian - jeśli użytkownicy podejmą taką decyzję, mogą potencjalnie zmniejszyć swoje narażenie na zobaczenie takich treści. W wykonaniu takiego kroku z całą pewnością mogą jednak pomóc świadomi rodzice. Problematyczny może być też ewentualny brak prawdomówności nastolatków. Kłamanie na temat swojej daty urodzenia to dość częsty zabieg, zwłaszcza w obrębie mediów społecznościowych. Z tym również próbowano sobie poradzić np. poprzez wykorzystanie sztucznej inteligencji, która miałaby skanować posty i odnajdywać próby oszustwa poprzez analizę między innymi postów urodzinowych. Instagram nie podzielił się jednak informacją, czy przedsięwzięte kroki coś w ogóle dały.

Aktualizacja jest wprowadzona dla wszystkich użytkowników, ale jej skuteczność pozostaje pod znakiem zapytania.

Jak ustawić widoczność materiałów wrażliwych na Instagramie?

Tego typu opcję możemy znaleźć przechodząc do ustawień w aplikacji, tam klikamy w "Konto", a następnie powinniśmy zauważyć "Kontrola kontrowersyjnych treści". Właśnie tam ustawimy, ile takich treści będzie nam się wyświetlało - czy mniej, standardowo, a może więcej.