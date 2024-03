Jak pobrać Mapy Google i korzystać z nawigacji offline?

Pobieranie map Google to świetny sposób na nawigację offline. Przydadzą nam się w miejscach, gdzie dostęp do internetu jest słaby, lub nie ma go wcale. Jak skorzystać z tej opcji i odpowiednio przygotować się do wyjazdu?

Zdjęcie Google Maps / 123RF/PICSEL