Przed nami wybory samorządowe, które w 2024 r. odbędą się w kwietniu. Gdzie można oddać głosy? Będzie to możliwe w specjalnych lokalach, których zlokalizowanie wcale nie musi być trudne. Zobaczmy sobie, jak znaleźć właściwe miejsce głosowania w aplikacji mObywatel.

Wybory 2024. Jak sprawdzić, gdzie głosować?

Aplikacja mObywatel pozwala na sprawdzenie właściwego dla naszego adresu zamieszkania lokalu w bardzo prosty sposób. W tym celu trzeba skorzystać ze specjalnej sekcji o nazwie Wybory. Zobaczmy, co w tym celu należy zrobić.

1. Uruchamiany aplikację mObywatel i wskazujemy opcję Wybory.

Zdjęcie mObywatel ma sekcję Wybory. / Dawid Długosz / INTERIA.PL

2. Na ekranie Twoje dane w Centralnym Rejestrze Wyborców dotykamy przycisk Dalej.

3. Uruchomi się nowy moduł, gdzie znajduje się informacja o nazwie Twoje miejsce głosowania. Dotykamy ją.

4. Aplikacja przeniesie nas do okna ze szczegółami wydarzenia. Umieszczono tu sekcję Twoje miejsce głosowania, gdzie znajdują się informacje o siedzibie obwodowej komisji wyborczej wraz z dokładnym adresem.

Zdjęcie mObywatel wyświetla szczegółowe informacje o właściwym miejscu wyborów. / Dawid Długosz / INTERIA.PL

5. W przypadku wybranych lokalizacji pojawia się przycisk Nawiguj, co umożliwia wyświetlenie informacji na mapie. W przypadku pozostałych wyświetlana jest kontrolka Kopiuj, co pozwala skopiować adres i następnie wyszukać go we właściwej aplikacji do nawigacji.

Wybory samorządowe 2024 w aplikacji mObywatel bez jednej opcji

mObywatel normalnie umożliwia także na jednorazową zmianę miejsca głosowania względem tego przypisanego do naszych danych (poprzez przekierowanie od stosownego wniosku). Niestety w przypadku wyborów samorządowych takiej opcji nie ma. Co nie zmienia faktu, że jest to możliwe. Do wyboru są dwa rozwiązania. Można to zrobić udając się do właściwego urzędu, gdzie należy złożyć wniosek lub też poprzez internet. W tym drugim przypadku formularz składamy drogą cyfrową.

Usługa Wybory dostępna w aplikacji mObywatel daje dostęp także do innych informacji. W jednym miejscu można sprawdzić:

Własne prawa wyborcze

Zbliżające się wybory wraz z rodzajem oraz terminem

Własne miejsce głosowania

Pozostałe dane znajdujące się w Centralnym Rejestrze Wyborców

Natomiast z wykorzystaniem aplikacji mObywatel nie jest możliwe oddanie głosów w wyborach. W tym celu należy już udać się do właściwej komisji obwodowej.

