Sezon komunijny trwa w najlepsze, niewykluczone więc, że przyjdzie nam podjąć dość kłopotliwą decyzję. I nie mówię tu o tym, jaką kreację wybrać! "Ile pieniędzy trzeba albo wypada dać osobie przystępującej do Pierwszej Komunii?" pytanie pojawia się nagle, a odpowiedzi jak nie było, tak nie ma.

Aby dokonać odpowiedniego wyboru, trzeba wziąć pod uwagę kilka czynników. Wiedzą o tym twórcy kalkulatora kopert komunijnych, czyli Szymon Żurawski z ASZdziennika oraz Maria Kluziak.

Ile dać na komunię w 2023? Policz to w kalkulatorze kopert komunijnych

Na wstępie powiedzmy sobie jasno — kalkulator ma charakter satyryczny i nie jest idealny. Nie oznacza to jednak, że nie posłuży nam w dokonaniu wyboru, może bowiem stanowić pewną wskazówkę.

Przyjmijmy, że na podstawie uzyskanego wyniku nie będziemy się kłócić, gdy ktoś zwróci nam uwagę, że może z tym brakiem pieniędzy to trochę przesadziliśmy, ale możemy w ten sposób oszacować kwotę, jaką dobrze umieścić w kopercie, którą następnie przekażemy młodemu człowiekowi przystępującemu do Pierwszej Komunii.

Jak policzyć, ile dać na komunię w 2023? Wystarczy na odpowiedniej stronie internetowej wskazać dane do 37 parametrów. Podzielone zostały one na następujące (nieco tajemnicze) kategorie:

relacje z dzieckiem i rodziną,

inni goście,

podczas przyjęcia,

inne.

O co konkretnie będziemy zapytani?

Najprościej odpowiedzieć "o bardzo różne rzeczy" — mamy tu bowiem określić liczbę lat znajomości z dzieckiem i jego rodzicami, poziom naszej sympatii do nich (tak, można zaznaczyć nienawiść), to, ile niechcianych rad nt. wychowania chcemy udzielić, czy jest szansa na to, że za 10 lat nadal będziemy mieli kontakt, ale też... ilu członków Ordo Iuris znajdzie się na przyjęciu, ile piesków spotkamy, ile będzie dań z truskawkami, ile godzin spędzimy na przyjęciu, czy mieliśmy ciekawsze plany, które trzeba było odwołać, ile wydaliśmy na nowe ubranie na przyjęcie, czy przypadkiem między nami a rodzicami nie było jakiejś nigdy nieoddanej pożyczki i wiele, wiele innych, które ostatecznie złożą się na kopertową kwotę.

Być może nie jest to narzędzie, które ostatecznie rozwiąże nasz problem z kopertą, ale nawet jeśli nie skorzystamy z podpowiedzi, możemy przynajmniej nieco się pośmiać, próbując uzupełnić wszystkie dane w okienkach.

