Ale to nie tylko inwigilacja, to pełnoprawna cyfrowa "reedukacja", w ramach której młodzież nadzorują specjalne "oddziały represyjne" nadzorujące zachowanie i styl ubioru. Jak opowiada BBC 24-letnia Kang Gyuri, która uciekła z kraju w 2023 roku, jej telefon był wielokrotnie konfiskowany, a wiadomości tekstowe czytane pod kątem zakazanych słów i zwrotów. Za co? Za fryzurę, za dżinsy, za to, że wyglądała "za bardzo południowo".