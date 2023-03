Kobiety przy mikrofonie! Tych podcastów warto posłuchać

Tu Okuniewska

Tę listę wręcz trzeba zacząć od podcastów autorstwa Joanny Okuniewskiej. Jest ich niemało, a jako pierwszy polecić mogę "Tu Okuniewska". Odcinki (z początku) nadawane prosto z piwniczki w Reykjaviku w humorystyczny sposób przybliżają nam życie charyzmatycznej autorki, która swego czasu zdecydowała się na przeprowadzkę na Islandię. Choć od tamtego wydarzenia Okuniewska odniosła ogromny sukces na scenie podcastów, wydała książkę, założyła wydawnictwo i stała się mamą małej Heleny, jej podcast nadal zachował swój niepowtarzalny charakter. To zdecydowanie podcastowy... must hear! Tylko uwaga — audycja zawiera wulgaryzmy.

Ja i moje przyjaciółki idiotki

Każdy się kiedyś głupio zakochał czy zauroczył, a w konsekwencji tego został ze złamanym sercem. Każdy też z pewnością przeżył jakieś miłosne rozczarowania — czy to na randce z Tindera, czy to... po kilku latach związku. "Ja i moje przyjaciółki idiotki" (również autorstwa Okuniewskiej) to zbiór świetnych historii, z jakimi utożsamić mogą się wszyscy. To podcast, przy którym wylejecie sporo łez, ale tych dobrych, ze śmiechu. A kiedy w momencie kryzysu nadejdzie chęć napisania do eks, przypomni nam, że być może to nie jest najlepszy pomysł, ale przecież... "każdy może sobie idiotkować jak chce i z kim chce".

Słuchowisko: Pogadajmy o życiu

"Słuchowisko: Pogadajmy o życiu" to podcast, którego nazwa dość dobrze opisuje to, co w nim znajdziemy. Jego autorka, Justyna Mazur-Kudelska, swoim ciepłym głosem opowiada w nim o zwykłym życiu — o sytuacjach, które dotknąć mogą każdego, o przemyśleniach, tych mniej i bardziej skomplikowanych. Gdy trudno jest uporządkować myśli, a życie zdaje się pędzić przed siebie poza naszą kontrolą, Słuchowisko pomaga się wyciszyć, zrelaksować i odnaleźć perspektywę.

Nagłowska podcasty: Matka też człowiek

Nikt nie będzie raczej zdziwiony, gdy napiszę, że podcast ten powinien szczególnie spodobać się matkom, które będą mogły odnaleźć przestrzeń, w jakiej zostaną całkowicie, prawdziwie zrozumiane. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby podcastu "Matka też człowiek" wysłuchały także osoby, które planują mieć dzieci albo po prostu zastanawiają się nad tym, czy rodzicielstwo to droga dla nich. Podcast ten to szczere rozmowy o trudach i cudach bycia rodzicem.

My Favorite Murder

Fakt polecania akurat tego podcastu w Dzień Kobiet może zdziwić, ale już tłumaczę. Tematyką "My Favorite Murder" są prawdziwe zbrodnie opowiadane sobie nawzajem przez dwie przyjaciółki. I oczywiście jest to rzecz poważna i mrożąca krew w żyłach, natomiast jest to podcast komediowy, a jego forma przypomina raczej (mimo wszystko) przyjemne spotkanie przy kawie z dobrymi kumpelami, niż opowiadanie strasznych historii przy ognisku w ciemnym lesie. Jeśli zatem lubimy słuchać o zbrodni, ale raczej w luźnej formie, aby nie bać się później w nocy przemieścić do łazienki, to audycja dla nas.