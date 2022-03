Tym razem Elon Musk wysłał terminale Starlink do miast znajdujących się na zachodzie kraju, gdzie ostatnimi dniami dochodzi do bombardowań. Część z nich dotarła do miast leżących w obwodzie rówieńskim. O tym poinformował Witalij Kowal, przewodniczący obwodowej administracji wojskowej.

- Pierwsze systemy Starlink ze SpaceX należącego do Elona Muska pojawiły się w w Równym. Starlink wyszukuje najbliższego satelitę i zapewnia dostęp do szybkiego internetu i komunikacji. Zostały one przekazane strukturom odpowiedzialnym za obronę terytorialną - napisał na Facebooku Witalij Kowal.

SpaceX obiecało, że za kilka dni dotrą kolejne dziesiątki zestawów Starlink. 5 marca druga partia pojawiła się w Kijowie. Przesyłkę odebrał osobiście mer stolicy, Witalij Kliczko oraz jego brat. Zdjęcie z tej akcji zamieścili na serwisie Twitter.

Również polskie władze zachęcają użytkowników systemu Starlink w naszym kraju, by oddały swoje zestawy Ukraińcom, gdyż kosmiczny internet odgrywa gigantyczną rolę w komunikacji w zniszczonych i pozbawionych infrastruktury miastach.

Od jakiegoś czasu dochodzi do ataków na Starlink. - Niektóre terminale Starlink w pobliżu obszarów konfliktu były blokowane na kilka godzin. Nasza najnowsza aktualizacja oprogramowania omija to zakłócanie sygnału - napisał Musk na Twitterze. - SpaceX zmienił priorytety na cyberobronę i przezwyciężanie zagłuszania sygnału - dodał miliarder.

Kosmiczny internet Starlink jest solą w oku władz Rosji. Plan zakłada przejęcie wszystkich mediów i systemów transmisji informacji funkcjonujących w Ukrainie, a tymczasem system Elona Muska jest i dalej będzie poza ich zasięgiem.

