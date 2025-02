Całe nagranie wygląda jak sen w gorączce. Aż trudno zweryfikować, jakie prompty musiał wpisać autor filmu, aby stworzyć taki efekt. Widać, że twórca szczególnie chciał pokazać Trumpa jako wręcz mesjasza naszych czasów , który w kilka miesięcy zmieni jedno z miejsc ogromnego cierpienia na Ziemi, w metropolię mlekiem i miodem płynącą. W końcu to już nie Strefa Gazy a "Trump Gaza", gdzie ten ma olbrzymi pomnik ze złota.

To oczywiście odniesienie do słów Donalda Trumpa, że USA mogłyby przejąć Strefę Gazy i stworzyć z niej "Riwierę Bliskiego Wschodu". Jak widać osobom obsługującym social media Trumpa i samemu Trumpowi ten film spodobał się na tyle, że postanowili go udostępnić na oficjalnych kanałach prezydenta.