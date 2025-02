Trump wysłał Ukrainie potężną broń. Gigantyczny samolot wylądował w Polsce

Okazuje się, że pomimo prezydentury Donalda Trumpa, ukraińska armia niezmiennie otrzymuje pakiety wsparcia militarnego ze Stanów Zjednoczonych. Najlepszym dowodem na to jest fakt, że już drugi raz w ciągu ostatnich kilku dni na lotnisku Rzeszów-Jasionka wylądował obecnie największy samolot transportowy na świecie, a mianowicie Antonow An-124 Rusłan. Maszyna przybyła do nas bezpośrednio ze Stanów Zjednoczonych, a wcześniej z Wielkiej Brytanii. Po rozładowaniu transportu, gigant po godzinie 13-tej odleciał do Niemiec.

Jak podają ukraińscy eksperci militarni, wszystko wskazuje na to, że An-124 dostarczył do Rzeszowa najnowszy pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy ze Stanów Zjednoczonych. Jest wielce prawdopodobne, że na pokładzie znalazły się ręczne wyrzutnie przeciwpancerne, pociski do systemów obrony powietrznej i te na potrzeby myśliwców F-16, a także zestawy HIMARS.

Po rozładunku, samolot odleciał do Niemiec, co może świadczyć, że niebawem dostarczy do Rzeszowa dodatkowych 70 pocisków do niemieckich systemów obrony powietrznej IRIS-T. Niedawno Berlin ogłosił nowy pakiet uzbrojenia dla Ukrainy o wartości trzech miliardów euro. Znalazły się w nim właśnie pociski do OPL.

Największy samolot świata wylądował w Polsce

Wcześniej uczyniła to Wielka Brytania. Jej pakiet opiewa na 150 milionów funtów. W jego ramach, Siły Zbrojne Ukrainy mają otrzymać czołgi i pociski powietrze-powietrze. Wielka Brytania ma w tym roku przekazać Kijowowi wsparcie o wartości 4,5 miliarda funtów.

Jeszcze do niedawna tytuł największego samolotu transportowego na świecie należał do AN-225 Mrija, ale jedyny egzemplarz został zniszczony na lotnisku Kijów-Hostomel w pierwszych dniach rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Jednostka wyposażona była w sześć silników, mogła się pochwalić długością 84 metrów, rozpiętością skrzydeł przekraczającą 88 metrów i imponującą ładownią o wymiarach 43 x 6,4 x 4,4 m, gdzie można było umieścić nawet 250 ton ładunku.

An-124 Rusłan dostarczył sprzęt dla Ukrainy

Obecnie tytuł największego dzierży AN-124 Rusłan. Jest to maszyna produkcji radzieckiej, zaprojektowana w biurze konstrukcyjnym Antonowa. Została oblatana już w 1982 roku. Czterosilnikowy gigant posiada dwuprzepływowe silniki odrzutowe Łotariew D-18T, 229,75 kN ciągu każdy.

Wymiary imponują, bo mówimy tutaj o 69,1 metra długości, 73,3 metra rozpiętości skrzydeł i 628 metrów kwadratowych powierzchni nośnej. Na pokładzie znajduje się ogromna, częściowo hermetyzowana ładownia, o wymiarach 36,5 x 6,4 × 4,4 metra i kubaturze 1160 metrów sześciennych (maksymalna masa ładunku to 150 ton).

Samolot może osiągnąć prędkość maksymalną 850 km/h (prędkość przelotowa 750 km/h, a minimalna 245 km/h) i pułap 12000 metrów (pułap praktyczny 9500 metrów), a jego maksymalny zasięg wynosi nieco ponad 16 tysięcy kilometrów. Co równie ważne, solidna konstrukcja 24-kołowego podwozia chowanego do kadłuba sprawia, że AN-124 Rusłan może lądować nawet na lotniskach o słabej infrastrukturze i na nieprzygotowanych bądź nieutwardzonych pasach czy zmrożonym śniegu.

