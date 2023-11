Google jakiś czas temu poinformowało, że zacznie wyłączać nieaktywne konta użytkowników. Nie ukrywajmy, ale zdarza się, że zakładamy w danej usłudze kilka profilów i finalnie używamy tylko jednego z nich. Te pozostałe zajmują cenne miejsce na serwerach dostawców usług. Gigant z Mountain View o tym wie i planuje takie konta likwidować.

Google usunie konta nieaktywne od ponad dwóch lat

Gigant z Mountain View przekazał niedawno, że planuje usuwać te konta Google, na których nie ma żadnej aktywności od co najmniej dwóch lat. Takie profile będą kasowane od grudnia, a więc czasu na ich zatrzymanie pozostało niewiele. Usunięcie takiego konta związane jest nie tylko z prywatnymi informacjami, ale też wszystkimi danymi, które przechowywane są na powiązanych usługach. Są to m.in. poczta Gmail czy Zdjęcia Google.

Reklama

Jeśli macie takie konto i jednak chcecie je zachować wraz z danymi, to jest to możliwe. W tym celu trzeba tylko wykazać jakąkolwiek aktywność na takim profilu. Można nawet zrobić to tylko raz i to na kilka sposobów. Wśród nich można wymienić następująco:

Zalogowanie się kontem Google do jednej z usług firmy. Na przykład poczty Gmail, wyszukiwarki Google, przeglądarki Chrome lub serwisu YouTube.

Wykorzystanie konta Google do logowania w aplikacji firmy trzeciej.

Jeśli konto Google jest używane jedynie do użytkowania telefonu z Androidem i w żaden inny sposób, to firma również go nie skasuje, bo w taki sposób rozumie, że jest to aktywny profil.



Te dane zostaną usunięte

Wraz z usunięciem konta Google znikną również powiązane z nim dane użytkownika. Są to poczta i adresy e-mail przechowywane w Gmailu, pliki z Dysku i Dokumentów Google, fotografie oraz filmy z usługi Zdjęcia i zawartość Kalendarza.

Warto dodać, że plany Google związane z usuwaniem nieaktywnych kont dotyczą na razie użytkowników indywidualnych. W przypadku profili zakładanych przez firmy takie działania na razie nie będą podejmowane. Co nie zmienia faktu, że z czasem może się tak stać. Jeśli to nastąpi, to z pewnością was o tym poinformujemy.



Polecamy na Antyweb: Gmail na smartfonie będzie dużo wygodniejszy. Zobacz co się zmieni