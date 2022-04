W zeszłym tygodniu, dyrektor generalny Tesli i SpaceX kupił 9,2 proc. udziałów wspomnianej platformy społecznościowej za 3 miliardy dolarów, a następnie odmówił przyjęcia miejsca w zarządzie.

Myślę, że bardzo ważne jest, aby istniała inkluzywna arena wolności słowa. Twitter stał się de facto miejscem publicznym, więc naprawdę ważne jest, aby ludzie mieli tu rzeczywiście przekonanie, że są w stanie swobodnie wypowiadać w granicach obowiązującego prawa Elon Musk

Obecne zasady Twittera zabraniają m.in. mowy nienawiści, ukierunkowanego nękania i dezinformacji dotyczącej Covid-19. Nie do końca wiadomo jakiego rodzaju zmiany Musk wprowadziłby do już obowiązujących zasad platformy.

Dyrektor Tesli powiedział, że chciałby, aby zasady Twittera pasowały do prawa kraju, w którym działa. Podobne podejście ma Parler i Truth Social. Dodał, że "stałe blokady" nie są produktywne.

W planach ma także udostępnienie na GitHub kodu Twittera, w tym jego algorytmu. Wcześniej kilku amerykańskich ustawodawców wezwało do większej przejrzystości algorytmów platform społecznościowych. Jest to pokłosie wycieku dokumentów byłej pracownicy Facebooka, w których były informacje, że platforma faworyzuje treści, które częściej wywołują gniew/złość. Dodatkowo planowane jest zmniejszenie ilości spamu i liczby botów na platformie.

Funkcja edycji byłaby dostępna tylko przez krótki czas po opublikowaniu Tweeta. Musk snuje przypuszczenia, że gdy tweet będzie edytowany, straciłby wszystkie swoje polubienia i retweety. Zatem w zasadzie oznaczałoby to tyle, co usunięcie tweeta i napisanie go na nowo.

Zdjęcie Musk złożył ofertę kupna Twittera / Theo Wargo / Getty Images

Jeszcze nie wiadomo, czy Twitter zaakceptuje ofertę Muska. Multimiliarder zaznaczył, że ma "wystarczające aktywa", aby dokonać zakupu, co oznacza, że piłka jest teraz po stronie platformy. Jednocześnie dyrektor SpaceX ma plan B, jednak nie chciał go przedstawiać publicznie.

"To tylko moje silne, intuicyjne poczucie, że posiadanie publicznej platformy, która jest maksymalnie zaufana i szeroko inkluzywna, jest niezwykle ważne dla przyszłości cywilizacji" - powiedział Musk. Dodał, że "W ogóle nie obchodzi mnie ekonomia".