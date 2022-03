Portal BBC poinformował o tym, że brytyjska policja z Londynu dokonała zatrzymania 16-letniego chłopaka ze względu na podejrzenie jego współpracy ze znaną grupą hakerów. Na koncie młodzieńca miało znajdować się około 300 bitcoinów.

Nastolatek działał pod pseudonimami "White" i "Breachbase". Wszystko wskazuje na to, że jest on w jakiś sposób powiązany z grupą hakerską Lapsus$, która w ostatnim czasie budzi postrach wśród właścicieli wszystkich dużych korporacji. Brytyjczyk został wydany przez konkurencyjnych hakerów, którzy udostępnili jego dane osobowe, adres, rejestr jego działalności i linki do jego profili w mediach społecznościowych.

To nie pierwszy taki przypadek w ostatnim czasie. Londyńska policja poinformowała o zatrzymaniu już siedmiu młodych mężczyzn w związku z ich możliwymi powiązaniami z grupą przestępczą. Jednak wszyscy zostali już wypuszczeni, a śledztwo nadal jest w toku.

Jak podaje Bloomberg, firmy, które padły ofiarą szantażu ze strony grupy Lapsus$, zatrudniły ekspertów do ich wyśledzenia. Specjaliści potwierdzają, że 16-latek z Oksford jest najprawdopodobniej nie tylko członkiem ugrupowania, lecz również jednym z jego liderów.

Reporterowi Bloomberga udało się porozmawiać z matką zatrzymanego nastolatka. Kobieta twierdzi, że nie była świadoma czynów, o które podejrzewany jest jej syn. Zaniepokojona jest tym, że w sieci pojawiły się zdjęcia jej rodziny i ich domu.

Z kolei portal BBC porozmawiał z ojcem chłopaka, który wyznał, że próbowali go trzymać z dala od komputera, lecz im się to nie udawało. Zdawał sobie sprawę z tego, że jego syn dużo spędza czasu w sieci, lecz był przekonany, że po prostu gra w gry komputerowe.

Poznanie tożsamości nastolatka z Oksford nie oznacza końca pracy specjalistów wynajętych do odnalezienia członków grupy Lapsus$. Według informacji podanych przez Allison Nixon z Unit 221B, są na tropie kolejnego hakera. Tym razem podejrzewają, że znajduje się on gdzieś w Ameryce Południowej.