Zaburzenia snu u nastolatków. Odkryj zagrożenie dla zdrowia psychicznego

Zaburzenia zdrowia psychicznego wciąż są trudne do wyleczenia, a wiele osób zmaga się z przewlekłymi schorzeniami, które nie reagują na leki. Naukowcy więc poszukują metod, dzięki którym uda się przewidzieć, kto jest szczególnie narażony na wystąpienie zaburzeń psychicznych, ponieważ wczesna diagnoza, zanim objawy staną się poważne, może zmniejszyć długoterminowe skutki.

W badaniu wzięła udział młodzież w wieku od 9 do 15 lat, z czego około 48 proc. stanowiły dziewczynki. Uczestnicy ukończyli różne oceny psychospołeczne i zrobiono im rezonans magnetyczny, a później byli obserwowani do trzech lat po zapisaniu się do badania.