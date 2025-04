Dla jednego z nich jest to przewijanie TikToka, aż do zapadnięcia w sen. Inna nastolatka stosuje metodę pisania w nocy ze znajomymi i podczas tych rozmów zasypia. To pokazuje, z jakim problemem mierzy się współczesna młodzież. Nie potrafią zadbać o higienę snu. Dlatego niektóre szkoły chcą im pomóc w tym temacie.