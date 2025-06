Zabrze zyska nową atrakcję. Arche kupuje zabytkową elektrociepłownię

Obiekt przy ul. Wolności 416, działający od 1897 roku, przez dekady dostarczał ciepło i prąd mieszkańcom Zabrza i wspierał rozwój okolicznego przemysłu. To właśnie tutaj powstała jedna z pierwszych elektrowni w regionie, której architektoniczny i technologiczny potencjał doceniła Gmina Zabrze, wpisując ją do ewidencji zabytków. Po wyłączeniu z użytku w 2018 roku i przeniesieniu produkcji do nowoczesnej jednostki Fortum, zabytkowy kompleks zaczął niszczeć.