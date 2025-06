Linia lotnicza Wizz Air poinformowała o czasowym zawieszeniu lotów z Polski do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, konkretnie na trasie Kraków - Abu Zabi. Loty z lotniska Kraków-Balice nie będą realizowane od 31 lipca do 15 września 2025 roku , podaje PAP. Decyzja została podyktowana pogarszającą się sytuacją bezpieczeństwa w regionie oraz ograniczeniami w przestrzeni powietrznej wynikającymi z toczącego się konfliktu.

Ze względu na eskalację napięć na Bliskim Wschodzie Wizz Air zawiesił też wszystkie loty do i z Tel Awiwu w Izraelu (port lotniczy Ben Guriona). Wstrzymane zostały również loty europejskie do i z Ammanu w Jordanii (port lotniczy Queen Alia). Ograniczenia obowiązują co najmniej do 15 września 2025 roku.