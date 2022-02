Kimbal Musk sprzedał 88 500 akcji Tesli dzień przed tym, jak jego brat poinformował we wpisie na Twitterze, że planuje sprzedać 10% swoich udziałów w firmie. Jak informuje The Wall Street Journal, Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd postanowiła więc sprawdzić, czy nie naruszyło to zasad tzw. insider tradingu.

Bo choć teoretycznie transakcje papierami wartościowymi notowanymi na giełdzie, dokonywane przez osoby mające dostęp do informacji niejawnych i wykorzystujące je do osiągnięcia prywatnego zysku, nie są zabronione, to jednak obowiązują tu pewne zasady.



Insider trading tak, ale są pewne zasady

Na przykład nie można korzystać z takich informacji, jeśli wcześniej nie poinformowało się o tym rynku, a mogłyby one wpłynąć na kurs papierów wartościowych i wydaje się, że to może być punkt zaczepienia komisji w przypadku braci Musków.

Zdjęcie Amerykańska komisja sprawdzi, czy bracia Muskowie działali zgodnie z prawem / AFP

Kimbal Musk sprzedał bowiem akcje o wartości 108 mln USD dosłownie dzień przed słynnym wpisem Elona, w którym ten pytał swoich followersów o to, czy powinien pozbyć się 10% udziałów w Tesli i obiecywał postąpić zgodnie z wynikiem załączonej ankiety. Ta zakończyła się zaś większością głosów, tj. 57,9%, za sprzedażą akcji, co spowodowało błyskawiczny spadek wartości akcji firmy.



Sytuacja ta była łatwa do przewidzenia, więc Kimbal Musk, jeśli wiedział o planach swojego brata, mógł pozbyć się części akcji jeszcze przed spadkiem ich wartości - jeśli tak właśnie było i komisji uda się to udowodnić, naruszenie przepisów insider tradingu będzie oczywiste, więc będziemy z zainteresowaniem przyglądać się sprawie.



Nie da się ukryć, że to już kolejny etap “walki" Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz Elona Muska, bo ten w ostatnich tygodniach nieustannie oskarża ten organ o prowadzenie w stosunku do niego i jego firmy wielu nieuzasadnionych postępowań. Co więcej, wskazuje, że komisja ignoruje niewygodne dla niej informacje i odpowiada za przecieki danych dotyczące postępowań federalnych prowadzonych w stosunku do Tesli, ale jednocześnie... Elon Musk nie przedstawia żadnych dowodów na poparcie swoich tez.