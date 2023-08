Chociaż z pewnością pojawią się głosy, pytające "po co to komu?", odpowiedź jest dość prosta. Nowe prawo ma na celu ochronę finansową dzieci — niezależnie, czy same są influencerami, czy po prostu często występują na profilach swoich rodziców.

Wbrew pozorom jest to dość popularny trend, który możemy obserwować w mediach społecznościowych. Dużą oglądalnością cieszą się nie tylko vlogi, na których rodziny dokumentują swoje życie, ale i filmy tematyczne, dotyczące zabawek czy innych akcesoriów. Naturalnie filmy te są też atrakcyjne dla reklamodawców, a twórcy chętnie nawiązują różnego rodzaju współprace.

Dzieci będą zarabiać. Pieniądze na fundusz powierniczy

Według ustawy podpisanej 11 sierpnia 2023 roku przez gubernatora stanu Illinois, już w przyszłym roku w życie wejdzie prawo chroniące młodych. Małoletni do 16 roku życia mają otrzymywać wynagrodzenie za swoją działalność influencerską. Rodzice będą musieli wpłacać pieniądze na fundusz powierniczy (zarobek będzie określony procentowo w zależności od tego, jak często pojawiają się na danych platformach) do czasu ukończenia przez dziecko 18 lat.

Jeżeli do tego nie dojdzie, zgodnie z prawem dzieci będą mogły złożyć pozew przeciwko swoim rodzicom.

Jak zaznacza senator stanowy David Koehler — spodziewa się, że Illinois nie będzie jedynym stanem, które ustanowi to prawo. W wywiadzie dla Teen Vogue mówi, że myśli, że inne stany pójdą w ich ślady. Nie ma co ukrywać, że dobrze by było — tego typu ustawa powinna zostać uchwalona również w Europie, w tym w Polsce, w której sharenting ma się dobrze.

Skąd pomysł na taki ruch? Jak czytamy na łamach Associated Press, pomysł na ustawę podsunęła 15-latka. Miała ona martwić się o ochronę dzieci, które są sławne w internecie. Prawo ma wejść w życie 1 lipca 2024 roku.