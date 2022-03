Działania rosyjskich wojsk i/lub wywiadu i zagrożenie stworzone przez Rosję dla państw UE, NATO i Federalnej Republiki Niemiec w trakcie obecnego konfliktu zbrojnego wiążą się ze sporym ryzykiem udanego ataku IT. Rosyjski producent z branży IT może sam przeprowadzać ofensywne operacje, zostać zmuszony do atakowania docelowych systemów wbrew swojej woli, być szpiegowanym bez jego wiedzy jako ofiara cyberoperacji lub być niewłaściwie wykorzystywanym jako narzędzie do ataków na własnych klientów

czytamy w oświadczeniu BSI.