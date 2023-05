No pięknie. Google narusza własną politykę dotyczącą dezinformacji

W październiku 2021 roku Google informowało, że "zabrania reklam i monetyzacji dla treści, które zaprzeczają dobrze ugruntowanemu konsensusowi naukowemu wokół istnienia i przyczyn zmian klimatu. Obejmuje to treści odnoszące się do zmian klimatycznych jako oszustwa, twierdzeń zaprzeczających, że długoterminowe trendy wskazują na ocieplenie globalnego klimatu i że emisje gazów cieplarnianych lub działalność człowieka przyczyniają się do zmian klimatycznych".

Jak jednak możemy się domyślać, na wspomnianych wyżej filmach Google umieściło reklamy i w ten sposób czerpie zyski na przekazywanych fałszywych informacjach, naruszając tym samym własną politykę dezinformacji.

Filmy przepełnione fałszywymi informacjami chętnie oglądane przez miliony użytkowników

CAAD przeanalizowało 200 filmów na YouTubie, które zgromadziły łącznie 73,8 milionów wyświetleń do 17 kwietnia 2023 roku. W wideo pojawiły się reklamy marek takich jak Tommy Hilfiger, Nike, Hyundai czy Costco.

Filmy te jawnie zaprzeczają między innymi temu, że zmiany klimatyczne spowodowane są przez emisje gazów cieplarnianych uwalnianych do atmosfery przez spalanie paliw kopalnych. W jednym z nich przedstawia się 20-letnią aktywistkę klimatyczną, Gretę Thunberg, jako stworzycielkę pokolenia członków kultu. W niektórych filmach przedstawiano argumenty głoszące, że ze zmianami klimatu nic się nie da zrobić, albo reklamy promujące rozwiązania, które w rzeczywistości są nieskuteczne.

Jak zaznacza na łamach "The New York Times" Callum Hood, czyli szef badań w brytyjskiej organizacji Center for Countering Digital Hate, który przyczynił się do powstania raportu, to rodzi pytanie, jaki jest obecnie poziom egzekwowania zasad przez Google. Mężczyzna wspomina, że biorąc pod uwagę zgromadzone dane, ustalenia zespołu są prawdopodobnie jedynie wierzchołkiem góry lodowej problemu.

Na łamach "The Verge" możemy z kolei przeczytać, że od czasu opublikowania raportu, firma przejrzała listę filmów i usunęła reklamy z tych, które naruszają jej politykę przeciwko negacji zmian klimatu. "Chociaż egzekwujemy tę politykę rygorystycznie, nasze działania nie zawsze są doskonałe i stale pracujemy nad ulepszeniem naszych systemów, aby lepiej wykrywać i usuwać treści naruszające politykę" - mówi w mailu do redakcji Michael Aciman, kierownik ds. komunikacji polityki Google'a.