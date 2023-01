Nowe kłopoty Twittera: Musk przestał opłacać czynsz. Sprawa w sądzie

Koncern Elona Muska miał 5 dni na uregulowanie zaległych płatności, ale nic nie wpłynęło na konto firmy wynajmującej budynek. W tej sytuacji do Sądu Najwyższego Kalifornii w San Francisco wpłynął pozew, w którym zarzucono Twitterowi rażące naruszenie umowy. Jeśli nic się nie zmieni gigant mediów społecznościowych będzie miał nakaz opuszczenia budynku w trybie natychmiastowym.





Elon Musk oszczędza na czynszu?

13 grudnia na łamach New York Times'a ukazał się niepokojący raport o sytuacji finansowej Twittera. Gigant mediów społecznościowych miał przestać płacić czynsz za wszystkie swoje globalne biura, aby zaoszczędzić na kosztach. Autorzy raportu dotarli do kolejnych, dość zaskakujących zaległości w płatnościach. Twitterowi grozi kolejny pozew do sądu za niezapłacenie 197 725 dolarów za loty czarterowe, które Elon Musk miał odbyć w pierwszym tygodniu po przejęciu Twittera. W tym samym czasie Musk spodziewając się kłopotów miał sprowadzić prawników ze SpaceX, aby wzmocnić zespół prawny Twittera.

Zdjęcie Budynek głównej siedziby Twittera w San Francisco. / East News

Elon Musk nie komentuje informacji o zaległościach z opłatami przez Twittera. Coraz więcej ekspertów od mediów społecznościowych alarmuje, że Twitter po przejęciu przez miliardera staje się coraz mniej atrakcyjny dla reklamodawców. 70 procent pracowników internetowego giganta zostało zwolnionych lub odeszło na własną prośbę. Usunięcie przez Muska osób odpowiedzialnych za moderację treści sprawiło, że w serwisie zaczęły coraz częściej pojawiać się nienawistne komentarze i wielu stałych klientów Twittera wycofało swoje reklamy. Nikt nie wie, jak przełoży się to na dochody Twittera w 2023 roku. Niepokój wzbudzają kolejne dziwaczne pomysły Muska i niezrozumiałe tweety. Przykładem może być opublikowana przez miliardera sonda z pytaniem, czy powinien zrezygnować ze stanowiska. Elon Musk zapewnił, że posłucha zdania większości. Swój głos oddało ponad 17,5 miliona osób, z czego 57,5 proc. uczestników ankiety zdecydowanie opowiedziało się za tym, aby Elon Musk znalazł sobie nowe zajęcie.