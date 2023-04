Plaga fałszywych stron OLX. Do złudzenia przypominają prawdziwą

Wchodzisz na OLX, wszystko wygląda tak, jak powinno... Potem się okazuje, że pieniądze przekazałeś prosto do portfela oszustów. Jak to możliwe? Jak grzyby po deszczu w sieci pojawiają się fałszywe strony internetowe, które imitują OLX. Przypominają do złudzenia oryginał. Trzeba być dociekliwym i ostrożnym, by w ogóle zauważyć, że coś jest nie tak. Jak nie dać się oszukać na OLX?

Zdjęcie Kupujesz albo sprzedajesz na OLX? Miej oczy szeroko otwarte i sprawdzaj, czy na pewno jesteś na właściwej stronie / 123RF/PICSEL