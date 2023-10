Plany Muska dotyczące X. Platforma randkowa i bank cyfrowy

Platformę X czekają kolejne zmiany

Od momentu przejęcia Twittera przez Elona Muska, użytkownicy platformy co chwila zaskakiwani są zmianami. Największą z nich i najbardziej krytykowaną niewątpliwie był rebranding i zmiana nazwy na X. Jak donosi Business Insider, na ogólnofirmowym spotkaniu Elon Musk zapowiedział, że X stanie się „pełnoprawną” platformą randkową do końca 2024 roku. Jednak to nie jedyna zmiana, która ma dotknąć X w przyszłym roku.

Musk jest niezwykle podekscytowany wprowadzeniem na platformie X dodatkowych płatnych usług. Wydaje się, że miliarder szuka ratunku dla X wszędzie. Coraz więcej inwestorów i użytkowników opuszcza platformę, jednak ten temat nie został poruszony na konferencji, w której brała również udział dyrektor generalna X, Linda Yaccarino.

