Kraina Grzybów TV autorstwa Wiktora Striboga to polskie uniwersum artystyczne, gdzie został wyemitowany internetowy program o nazwie Poradnik uśmiechu. Jego pierwsza część o nazwie Jak skuteczne jabłko został udostępniony w YouTube w grudniu 2013 r. Do dziś do końca nie wiadomo, co autor miał w zamyśle w trakcie tworzenia tej miniserii.

Główną bohaterką serii Poradnik Uśmiechu była Agatka. To kilkunastoletnia dziewczyna, w którą wcieliła się Diana Klimowicz. Towarzyszyła jej wiewiórka o imieniu Małgosia vel Teufel (z j. niem. Diabeł). Natomiast za głosem mamy Agatki ukrywał się twórca, czyli Wiktor Stribog. W późniejszych odcinkach pojawiło się także kilka dodatkowych postaci.

Cała seria Poradnik Uśmiechu utrzymana jest w hauntologii i była stylizowana na nagrania z kaset VHS, które z czasem zostały wyparte przez inne nośniki. Bohaterka Agatka omawia tu różne problemy i ich rozwiązania, choć ucieka od tematyki. Ponadto cały przekaz jest utrzymany w psychodelicznym tonie, co u widza może powodować uczucie niepokoju.

Na łamach kanału Kraina Grzybów TV opublikowano pięć odcinków z serii Poradnik Uśmiechu. Ten trzeci nigdy nie ujrzał światła dziennego, bo jak przyznano, nagrane materiały mające do niego trafić przepadły w tajemniczych okolicznościach.

Wiktor Stribog ujawnił tajemnice po kilku latach

Jak z czasem przyznał Wiktor Stribog, kanał Kraina Grzybów TV powstał w wyniku jego zainteresowań tematyką nauki oraz poszukiwań artystycznych. Towarzyszyło temu zamiłowanie do "twórczości niepokojącej, naginającej rzeczywistość, bawiącej się przewidywaniami odbiorcy i niszczącej je".

Autor serii został ujawniony dopiero w kwietniu 2017 r., wcześniej całość owiana była tajemnicą. Ujawniono również grających aktorów. Do dziś jednak ostateczny sens oraz cele twórcy nie są znane. Mimo to projekt spotkał się z dużym zainteresowaniem internautów, którzy to nawet mieli własne teorie związane z serią Poradnik Uśmiechu. Część z nich próbowało podszywać się pod oryginalny zamysł.