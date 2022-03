Wojna Rosji z Ukrainą toczy się nie tylko na morzu, lądzie i w powietrzu, lecz również w prasie, radiu, telewizji i w internecie. Chociaż wojska Władimira Putina mają przewagę liczebną i na papierze wygląda to na starcie Dawida z Goliatem, tak obrońcy Ukraińscy dzielnie odpierają ich inwazję. Co więcej, w walce medialnej zdecydowanie Putin przegrywa z Zełenskim i jego ludźmi.

Chociaż cały świat na bieżąco relacjonuje przebieg walk, tak rosyjskie media starają się jak najbardziej wyciszać temat. Już wcześniej informowaliśmy o poście byłego pracownika wyszukiwarki Yandex, który w związku z manipulacją jakiej dopuszcza się serwis, apeluje do kolegów i byłych współpracowników o odejście z firmy i zakończenie swojego udział w tej "okrutnej zbrodni".

Rosyjskie biurko nadzoru Roskomnadzor grozi, że zablokuje w swoim kraju dostęp do Wikipedii, jeśli jej administratorzy nie usuną artykułu o aktualnej wojnie w Ukrainie. Warto zaznaczyć, że we wpisie encyklopedycznym znajdują się dane podawane przez obie strony, które znacząco się od siebie różnią. Szczególnie to widać w przypadku liczby podawanych ofiar. Według ukraińskich informacji w wyniku inwazji zmarło 352 cywilów, a kolejnych 1684 zostało rannych. Poległo także 110 żołnierzy broniących ojczyzny. Twierdzą oni, że w wyniku ich działań obronnych zmarło prawie sześć tysięcy rosyjskich żołnierzy i 200 zostało złapanych.

Według Rosjan te liczby prezentują się zgoła inaczej. Roskomnadzor podaje, że udało im się zabić 200 żołnierzy Ukraińskich, tracąc przy tym jedynie... dwóch własnych. Prokuratura Generalna Federacji Rosyjskiej informuje administratorów encyklopedii internetowej, że artykuł o rosyjskiej inwazji na Ukrainę narusza prawo federalne. W szczególności przytacza fałszywą listę ofiar rosyjskich wojskowych, a także ukraińskich cywilów i dzieci. Rosyjska instytucja żąda usunięcia tych informacji.

Wikipedia jako strona umożliwiająca edycję każdemu internaucie jest teraz szczególnie narażona na manipulację informacjami znajdującymi się w encyklopedii. Od początku inwazji użytkownicy wielokrotnie zmieniali treść artykułów. W dzień ataku Rosji na Ukrainę ktoś dodał we wpisie o Władimirze Putinie informację, że jest on dyktatorem i zbrodniarzem wojennym.

Zdjęcie W przyczynach inwazji pojawiła się informacja o planach przeprowadzenia ludobójstwa ludności rosyjskiej / Wikipedia

Okazuje się, że Rosjanie sami dokonują manipulacji treści znajdujących się w Wikipedii. Ktoś edytował polski i zagraniczne artykuły pod hasłem "Rosja". Pojawiły się tam treści dotyczące usiłowania dokonania ludobójstwa ludności rosyjskiej przez mieszkańców Ukrainy, jako jeden z powodów aktualnej inwazji.